Balanço positivo do primeiro semestre de atividade da ULS da Lezíria

Após 5 meses de mandato, a equipa do conselho de administração da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS da Lezíria) congratula-se com os resultados positivos no primeiro semestre de 2024.

Nos cuidados hospitalares, foram realizadas mais 1888 primeiras consultas face ao ano de 2023 (+9%), 1091 das quais referenciadas dos cuidados de saúde primários (+12% comparativamente a 2023). As consultas subsequentes também cresceram 1% (+768 consultas). O Hospital de Dia registou um aumento de 15% (+938 sessões relativamente ao período homólogo) e a Cirurgia Programada cresceu 25% face a 2023. Foram intervencionados mais 794 utentes em relação ao ano de 2023 e taxa de ambulatorização aumentou de 64% para 70,4%.

Outro dos aspetos também positivo no cenário de integração de cuidados foi o decréscimo dos atendimentos em urgência (-4%) e dos doentes saídos do internamento (-3%). Por sua vez, a Unidade de Hospitalização Domiciliária continua a aumentar a sua atividade, tendo crescido 26% face a junho de 2023. No que se refere às listas de espera para cirurgia, também se registou uma recuperação. De destacar ainda que o número de utentes com tempo de espera acima de um ano decresceu 46% face ao período homólogo (em 2023 encontravam-se em Lista de Espera com mais de 12 meses de espera 823 utentes e em junho de 2024 encontravam-se 443 utentes).

A lista de espera oncológica que apresentava em dezembro de 2023 o número total de 111 (35,8%) doentes oncológicos em espera com Tempo Máximo de Espera ultrapassado, apresentou em junho de 2024 apenas um doente por agendar, estando esta ULS a adotar o regime excecional de incentivos previsto na Portaria 154/2024/1, de 17 de maio.

A Lista de Espera para consulta ainda se apresenta como um desafio, sobretudo no que respeita às especialidades com maior procura e menores recursos humanos médicos, nomeadamente Dermatologia e Oftalmologia, contudo estas especialidades já se encontram a realizar programas de atividade adicional de consulta para a recuperação destas listas de espera.

No que respeita aos Cuidados de Saúde Primários, em maio de 2024 o índice de desempenho global (IDG) das suas 24 unidades funcionais, designadamente as Unidades de Saúde Familiar tipo B, as Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), assim como as sete Unidades Cuidados na Comunidade (UCC) que abrangem toda a área geográfica da ULS da Lezíria, atingiu 75.5% de desempenho assistencial, o que representa um acréscimo de 8,5% comparativamente ao período homólogo.

Detalhando-se o IDG por áreas, estes dados revelam uma melhoria no acesso e na prestação de cuidados atingindo valores de 74,4% no acesso aos cuidados de saúde (acréscimo de 1.4% ); 70,4% na Gestão da Doença (acréscimo de 9%) ; 69,70% na Gestão da Saúde (acréscimo de 4,8%) ; e 71,3% na Qualificação da Prescrição (um incremento de 13,4%).

De salientar que a nível da Região de Lisboa e Vale do Tejo, os Cuidados de Saúde Primários da ULS da Lezíria situam-se na 3.ª posição de índice de desempenho assistencial comparativamente às restantes ULS que compõem a Região de Saúde. A nível nacional posiciona-se no 18.º lugar das 39 ULS.

Foi constituída mais uma USF modelo B, em 2024. Assim, no total passaram a ser 15 USF, todas modelo B, distribuídas pelos nove concelhos abrangidos pela ULS.

O conselho de administração da ULS da Lezíria está ainda empenhado no reforço da resposta de prestação de cuidados médicos de proximidade, que só é possível através da redução do número de utentes sem médico de família que em janeiro de 2024 era de 24 % (46 800). Desde esse momento, o número de utentes sem médico de família atribuído reduziu 12,2%.

Escrito de acordo com o novo acordo ortográfico.