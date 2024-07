Clínica Falas e Terapias de Rute Galvão tem dois espaços terapêuticos em Alverca

A Clínica Falas e Terapias tem dois consultórios em Alverca, um situado na Quinta da Ómnia e outro na Urbanização Malvarosa. Têm consultas e tratamentos nas seguintes áreas: Terapia da Fala para adultos e crianças, Psicologia Clínica para adultos e crianças (com as vertentes de Terapia de Casal, vários tipos de Psicoterapia e Psicologia Desportiva), Terapia Ocupacional e Psicomotricidade.

Fundada e coordenada por Rute Galvão, a clínica junta uma equipa profissional de duas dezenas de profissionais, entre os quais terapeutas da fala, psicólogos, terapeuta ocupacional e psicomotricista.

A empresa intervém com estes técnicos em escolas das zonas de Santo António dos Cavaleiros, Marvila, Forte da Casa, Alverca, Bom Sucesso, Arcena, Sobralinho, Alhandra, Vila Franca de Xira e Castanheira do Ribatejo.

Rute Galvão é licenciada em Terapia da Fala pela Escola Superior de Saúde Egas Moniz, no Monte da Caparica, e tem uma Pós-graduação em Motricidade Orofacial. Por motivos de saúde, foi obrigada a interromper uma Formação Profissional de Especialização em Perturbações Alimentares Pediátricas.

Natural de Alcântara, Lisboa, actualmente com 43 anos, foi viver para Alverca com 6 meses de vida e toda a sua vida foi passada entre o Sobralinho e Alverca. Casada com Mário Lança (CEO da empresa Detail Concept (Spa Automóvel) em Santa Íria da Azóia), têm dois filhos gémeos. Rute tem uma vocação natural para trabalhar com crianças no âmbito da sua actividade profissional, que iniciou em 2013, em Santo António dos Cavaleiros, num agrupamento de escolas que ainda hoje realiza intervenção com mais quatro terapeutas. O primeiro espaço, também na Quinta da Ómnia, era partilhado com a advogada Ana Paula Dias, pela qual tem muito apreço.

“Durante cinco anos fui muito feliz ali. Tinha uma sala preparada por mim para acolher as dezenas de crianças que acompanhava todos os dias da semana, excepto domingos. Ao longo dos anos, o espaço começou a ser demasiado pequeno e como não podia juntar mais técnicos à equipa, decidi abrir um novo espaço com mais salas, na Quinta da Omnia e posteriormente, na Urbanização Malvarosa. As consultas em Terapia da Fala para crianças continuam a ser as mais procuradas”, explica.

“Manter uma boa relação com a minha equipa e dar-lhes boas condições de trabalho é para mim fundamental, pois considero que é desta forma que fazemos um bom trabalho. Se formos felizes no trabalho, seremos felizes em todo o lado”, sublinha Rute Galvão.

Acrescenta ainda que a maior parte dos acompanhamentos que a Falas e Terapias faz chegam por aconselhamento de pessoas que já tinham recorrido aos seus serviços, o que lhe dá muito orgulho.

Escrito de acordo com o novo acordo ortográfico.