A água é essencial para a saúde e o bem-estar humano. Representando cerca de 60% do peso corporal, a água é fundamental para quase todas as funções do corpo humano, incluindo a regulação da temperatura, o transporte de nutrientes e oxigénio para as células, e a eliminação de toxinas. A ingestão adequada de água é vital para uma digestão eficiente, a absorção de nutrientes e a circulação sanguínea. A desidratação pode levar a sérios problemas de saúde, como fadiga, dores de cabeça, problemas renais e digestivos. Portanto, assegurar um consumo regular e suficiente de água é crucial para uma vida saudável.

A empresa Águas de Santarém está profundamente consciente da importância da água para a saúde pública e tem-se empenhado ativamente na promoção do consumo de água da torneira. Reconhecendo que a água é um recurso essencial e limitado, a Águas de Santarém tem desenvolvido várias iniciativas para encorajar a população a optar pela água da rede pública em vez da água engarrafada.

Um dos principais focos da empresa é garantir a qualidade e segurança da água fornecida. A Águas de Santarém realiza rigorosos testes de qualidade, monitorizando a água em diferentes etapas do processo de tratamento e distribuição. Estas análises seguem normas nacionais e europeias, assegurando que a água da torneira é segura e saudável para consumo. A transparência é uma prioridade para a empresa, que regularmente publica relatórios de qualidade da água, disponibilizando informações detalhadas aos consumidores. E é a própria Entidade Reguladora, a ERSAR, que o reconhece, quando atribuiu, nos últimos três anos consecutivos, o Selo da qualidade exemplar de água para consumo humano.

Além de garantir a qualidade, a Águas de Santarém tem investido em campanhas de sensibilização para destacar os benefícios do consumo de água da torneira. Estas campanhas educam a população, sobretudo os mais jovens, sobre os impactos ambientais do uso excessivo de água engarrafada, que envolve a produção de plástico e a emissão de gases com efeito de estufa durante o transporte. Ao promover o uso da água da torneira, a empresa não só incentiva práticas sustentáveis, como também contribui para a redução da pegada ecológica.

A águas de Santarém também tem investido em infraestruturas modernas para melhorar a eficiência do sistema de abastecimento. A renovação de condutas e a implementação de tecnologias avançadas de monitorização e gestão de redes têm sido fundamentais para assegurar um fornecimento contínuo, de alta qualidade e com perdas reduzidas. Estes investimentos demonstram o compromisso da Águas de Santarém em oferecer um serviço de excelência aos seus clientes.

Adicionalmente, a Águas de Santarém promove atividades educacionais em escolas e comunidades locais, sublinhando a importância da hidratação para a saúde e o bem-estar. Estas iniciativas incluem workshops, visitas às instalações de tratamento de água e distribuição de materiais informativos e garrafas reutilizáveis, que ajudam a sensibilizar as gerações mais jovens sobre a importância da água e do consumo consciente.

A relação entre a água e a saúde é indiscutível, e a Águas de Santarém tem desempenhado um papel fundamental na promoção de um consumo responsável e saudável de água da torneira. Através de um compromisso contínuo com a qualidade, a sustentabilidade e a educação, a empresa contribui de forma significativa para a melhoria da saúde pública e para a proteção do meio ambiente, incentivando uma vida mais saudável para todos.

Escrito de acordo com o novo acordo ortográfico.