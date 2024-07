Escola Superior de Saúde de Santarém com maior oferta formativa e contínuo crescimento científico

A oferta formativa da Escola Superior de Saúde de Santarém tem-se centrado em cursos conferentes de grau académico e não conferentes de grau, privilegiando-se resposta às necessidades de saúde das pessoas e da comunidade.

A consolidação da oferta formativa conseguida, nomeadamente na licenciatura em Enfermagem, dados do InfoCursos (2024), está entre os 45 cursos nacionais com taxa de empregabilidade de 100%.

Na senda do alargamento da oferta formativa ao nível da licenciatura, foi proposta a criação de outra área de formação. Submetida uma nova licenciatura em Fisioterapia junto A3ES em março deste ano, em associação com a Escola Superior de Saúde do IPViseu e Escola Superior de Saúde do IPViana do Castelo.

Esta proposta é importante no crescimento científico da Escola e tem impacto no panorama das respostas em saúde de acordo com o perfil sociodemográfico da população portuguesa. Neste alinhamento foi feita também proposta de criação de novo mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica. Há ao momento uma expetativa muito positiva na acreditação destes dois cursos.

A investigação constitui uma outra área de missão da ESSS, alicerçada em duas orientações: a existência de centros de investigação com acreditação pela FCT com a área científica das ciências da saúde que potenciem a investigação nas áreas dos ciclos de estudo da Escola e incrementem a submissão de projetos financiados.

Para além do CIEQV já existente, no âmbito do ciclo de avaliação das unidades de investigação (U&I) foi proposta a criação dum Pólo da Rede de Investigação em Saúde (RISE-Health), resultante da fusão de quatro U&I, entre elas o CINTESIS, da Universidade do Porto, que alguns investigadores da Escola já integravam.

Este Pólo denominar-se-á: RISE-Health-IPSantarém e funcionará a partir do próximo ano, 2025. Trata-se da maior U&I do país na área científica das ciências da saúde, com mais de 1400 investigadores integrados e colaboradores.

Outro desígnio perseguido é a ampliação da Escola, pois o espaço físico não acompanhou o crescimento e diversificação da oferta formativa. No passado dia 16 de maio (dia da ESSS) foi assinado o auto de consignação da construção de um novo piso que vem responder, em parte, às necessidades mais prementes: criação de um Laboratório de Inovação e Ensino Experimental em Saúde, com espaços laboratoriais diversificados e polivalentes na área dos cuidados de saúde e da tecnologia.

Esta dinâmica reafirma a importância da Escola, enquanto Escola de referência na área da saúde, e do IPSantarém, ao contribuir para uma realidade que hoje se evidencia, numa dinâmica de crescimento, ligação à comunidade e visão estratégica.

