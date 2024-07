Nasceu o Podcast “Haja Saúde”: uma voz para a saúde em Portugal a partir do Médio Tejo

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) volta a colocar o utente no centro dos cuidados, com o lançamento daquele que é o primeiro Podcast dedicado à saúde, inteiramente desenvolvido no âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Este projeto inédito, que arrancou a 1 de junho, é uma iniciativa idealizada e completamente produzida pelo Departamento de Comunicação da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo).

O Podcast integra um dos eixos mais importantes da nossa instituição – a comunicação ao utente, humanizada e envolvendo todos os públicos e ferramentas de comunicação.

Acreditamos que este projeto vai contribuir significativamente para a promoção da literacia em saúde na nossa região e país, tornando a informação sobre temas da saúde – não apenas sobre patologias e as opções de tratamento, mas sobretudo com uma tónica na prevenção e promoção da saúde, acessível e de qualidade para todos. Não faltará também o diálogo sobre avanços médicos ou tratamentos promissores.

Posso desde já prometer que no Podcast “Haja Saúde” da ULS Médio Tejo não haverá temas “tabu”, porque a literacia em saúde assim o exige. Esta é a capacidade de aceder, compreender, avaliar e usar informações sobre saúde para tomar decisões informadas sobre a própria saúde e a dos outros.

A melhoria contínua dos cuidados de saúde faz também parte do DNA da nossa instituição. Um utente com um bom nível de literacia nas questões da saúde é, também, um doente mais envolvido e exigente dentro do consultório médico. Isso acrescenta aos nossos profissionais de saúde maior exigência e rigor no atendimento, ao qual todos estão comprometidos. Também sentimos necessidade de avançar para este projeto porque vivemos num mundo cada vez mais complexo.

Paradoxalmente, apesar de existir um acesso quase ilimitado à informação, torna-se crucial que os cidadãos desenvolvam competências críticas para avaliar e utilizar de forma eficaz a informação sobre saúde. As “fake news” ou o “Doutor Google” são, refira-se, alguns dos problemas com os quais profissionais de saúde do SNS se deparam diariamente, dificultando a adesão aos tratamentos e, inclusive, aos próprios diagnósticos clínicos.

A cada quinzena, o Podcast “Haja Saúde” vai receber entrevistados com grande experiência, qualificações, rigor científico e diferenciação médica nas variadas áreas clínicas da prática clínica: serão nada mais nada menos que os profissionais de saúde da ULS Médio Tejo – médicos, enfermeiros e técnicos especialistas.

Através de conversas descontraídas e informativas, os nossos especialistas irão partilhar o seu conhecimento e experiência com o público, desmistificando conceitos complexos e esclarecendo dúvidas frequentes.

Acreditamos que este projeto tem o potencial de fazer a diferença na vida das pessoas, tornando-as mais informadas, autónomas e proativas na gestão da sua própria saúde.

Por isso, convidamos todos e todas para subscreverem o Podcast nas suas plataformas de streaming favoritas (como o Spotify, Youtube), e a acompanharem-nos nesta jornada pela promoção da saúde. Juntos podemos construir uma sociedade mais saudável e informada.

Escrito de acordo com o novo acordo ortográfico.