Cartaxo é um local ideal para viver, investir e visitar

Situado no coração da Lezíria, a cerca de 30 minutos de Lisboa e muito perto das praias do Atlântico, o Cartaxo é o local ideal para viver, investir e visitar.

A tranquilidade e segurança da vida rural, a proximidade com a natureza e o campo, interagem de forma harmoniosa com a cidade que oferece todos os serviços que lhe permitem qualidade de vida.

Desde equipamentos desportivos, culturais, sociais e educativos, a zonas verdes e de lazer, o concelho diversifica-se entre as suas freguesias, garantindo serviços e comércio tradicional de proximidade para o seu dia-a-dia.

O território tem-se afirmado nestes últimos anos, com a qualificação do espaço público, a valorização ambiental e a regeneração urbana, numa estratégia municipal assente na sustentabilidade e protecção das futuras gerações.

Investir no concelho do Cartaxo é fazer a opção certa, na certeza de aqui encontrar recursos humanos qualificados, empresas que trabalham em rede e um acompanhamento permanente dos seus projectos.

Aproveite estas férias para nos conhecer melhor. Inspire-se na quietude da frente ribeirinha onde também podem fazer actividades náuticas. Se gosta de caminhar, saiba que por aqui passam os Caminhos de Santiago e de Fátima, na Rota da Tapada. Descubra a nossa história no Museu Rural e do Vinho, no cruzeiro manuelino junto à igreja matriz do Cartaxo, na igreja matriz de Pontével, ou no monumento à batalha de Ourique.

No alojamento local encontrará verdadeiros refúgios que lhe trarão a paz que procura. Delicie-se, ainda, com uma mesa de típica gastronomia no melhor da restauração ribatejana. Não parta sem experienciar o encanto das nossas adegas com vinhos premiados, brindando ao melhor da terra e da vida. Regresse. Quem sabe, para ficar. Nós esperaremos por si.

Mais em informação em cm-cartaxo.pt.