Fazendas de Almeirim com festas em honra de S. José

A freguesia de Fazendas de Almeirim está em festa de 26 a 28 de Julho, com muita animação e tasquinhas. Os festejos em honra de S. José, o padroeiro da vila do concelho de Almeirim, decorrem na zona do centro cultural da localidade e são organizados pela COFFAL - Comissão de Festas em Honra de S. José de Fazendas de Almeirim, que reúne várias pessoas da terra.

Os festejos abrem na sexta-feira, 26 de Julho, às 19h30, com o içar da bandeira seguido da abertura das tasquinhas. À hora do jantar actua o Fazcoros e depois entra a marcha popular de Almeirim. Pela noite dentro há a música da banda Euforia, seguindo-se uma noite jovem pela madrugada dentro.

No sábado há folclore, baile, e fogo-de-artifício. Os festejos iniciam-se às 16h00 com um passeio de motos pela freguesia e às 19h00 abrem as tasquinhas. O baile começa às 20h30 com o Ritmo da Noite II. Há ainda pela noite fora folclore e a actuação da banda Sete Saias. À meia-noite os olhos estão postos no céu para ver o fogo-de-artifício. Depois continua o baile e volta a noite jovem pela madrugada dentro no centro cultural. Domingo é dia de celebrações religiosas, com a eucaristia e procissão a partir das 15h30 em honra de S. José, presidida pelo pároco Bruno Filipe. Neste último dia os festejos terminam às 00h30, mas antes actua o Rancho Folclórico de Fazendas de Almeirim e a banda Remember com um tributo à música dos anos 80 e 90.

Fazendas de Almeirim é uma freguesia com 6 642 habitantes (Censos de 2001), que foi elevada a vila em 16 de Agosto de 1991. A freguesia nasceu em 1957 pelo decreto-lei n°40812 e, por intermédio do então presidente de câmara, Guilherme Andrade Godinho. São José é o santo que ama os pobres e desamparados.