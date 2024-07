Oferta turística da região exige um investimento contínuo de divulgação

O turismo no interior do país é cada vez mais procurado, não só por quem quer fugir da agitação das cidades e ligar-se à natureza, mas também por quem quer usufruir de actividades de lazer e diversão, em locais menos saturados de visitantes e ainda não explorados pelo chamado turismo de massas.

O Ribatejo é uma das regiões do interior do país onde isso é possível. A sua riqueza natural, cultural e gastronómica assume-se cada vez mais com um potencial turístico de grande relevância.

O investimento, tanto público como privado, na criação de condições para receber visitantes, tem vindo a crescer e tem sido feito, na maioria dos casos, de forma bem estruturada e exemplar. A preservação de património natural, arquitectónico, gastronómico, merece realce e a pouco e pouco tem começado a destacar-se.

São cada vez mais os roteiros temáticos históricos e culturais destinados a proporcionar experiências nessas áreas aos visitantes. Sucedem-se e consolidam-se experiências de artesanato e produção local, assim como festivais e eventos culturais que celebram as tradições locais, desde festas religiosas, feiras de artesanato, festivais de música e dança, ou recriações históricas.

Têm vindo a desenvolver-se roteiros gastronómicos e a surgir festivais de gastronomia e vinhos que celebram os sabores locais a serem revitalizados e modernizados alguns já com décadas de existência.

A promoção de actividades de turismo de natureza, a criação e manutenção de percursos e trilhos, cresce ano após ano, a par da realização de provas e encontros nacionais.

A preservação de aldeias, castelos medievais, igrejas, vestígios arqueológicos, festividades, artesanato e expressões culturais, tem sido feita estrategicamente e de forma bem estruturada e pode atrair visitantes durante todo o ano.

Os investimentos privados nas áreas de hotelaria e restauração e a qualidade que já lhes é reconhecida através de prémios e distinções nacionais e, por vezes, internacionais, é outra vertente do imenso trabalho que tem sido feito na área do turismo.

As Entidades de Turismo, tanto do Alentejo e Ribatejo, como do Centro, as câmaras municipais, instituições e empresários também têm vindo a investir cada vez mais na divulgação da oferta turística e terão que fazê-lo cada vez mais.

O exemplo deste suplemento de O MIRANTE é um exemplo desse trabalho. Municípios e empresas dão informações sobre o que têm para oferecer. Já o fizeram várias vezes mas vão ter que continuar a fazê-lo. É uma trabalho que tem que ser contínuo. O que foram criando ao longo do tempo merece todo o investimento em visibilidade que lhe possa ser dado.