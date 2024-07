Para descobrir Abrantes, venha com tempo

Praias fluviais, percursos pedonais e clicáveis, rota da Estrada Nacional 2 (EN2), um vasto património edificado e natural, uma abrangente rede de museus e o Castelo de Abrantes com uma paisagem única e a perder de vista.

A norte, águas frescas e límpidas estão garantidas nas praias fluviais com bandeira azul das Fontes e Aldeia do Mato. Das terras ao sul do Tejo, há um convite para usufruir de paisagens e experiências únicas pelas suas planícies, como as vinhas que dão uvas a vinhos premiados, os petiscos do Pego ou o lazer com passeios a cavalo.

Abrantes oferece duas rotas para passeios a pé, de bicicleta ou canoa. A sul, o Caminho do Tejo segue o rio por caminhos florestais, com paragens no Aquapolis sul e norte e no Parque Tejo. De canoa, pode aceder ao rio na Estação de Canoagem de Alvega ou nas rampas do Aquapolis. Pontos de interesse incluem o Cais de Acostagem de Rio de Moinhos e o Miradouro da Penha, no Tramagal. Ao norte, a Grande Rota do Zêzere oferece paisagens deslumbrantes nos miradouros de Fontes e do Cristo Rei na Matagosa, além de passeios em Martinchel e Souto onde pode descansar o olhar na magnífica paisagem da albufeira de Castelo do Bode. Há ainda a Grande Rota das Ribeiras de Arcês e Rio Frio, e do Rio Tejo (GR 55), com visita obrigatória à milenar Oliveira do Mouchão, em Mouriscas.

Se gosta de uma boa roadtrip, o percurso da EN2 oferece paisagens arrebatadoras, entre desvios à estrada. Imperdível é a visita ao centro histórico da cidade, percorrendo ruelas floridas, espaços de lazer e miradouros, destacando-se o sedutor e florido Jardim do Castelo. Há uma visita obrigatória ao Castelo, mas também ao património religioso e edificado. Para um piquenique e passeios em família recomendamos o Aquapolis Norte, o Parque Urbano de S. Lourenço e os jardins do Alto de Santo António.

Os ‘Museus de Abrantes’ sugerem visitas ao Panteão dos Almeida, localizado num dos mais emblemáticos monumentos de Portugal - A Igreja de Santa Maria do Castelo; ao Museu Metalúrgica Duarte Ferreira, no Tramagal (Prémio melhor museu do ano 2018), numa viagem imperdível por mais de 100 anos de história de uma das mais importantes empresas portuguesas do século XX; e ao MIAA – Museu Ibérico de Arqueologia e Arte, eleito melhor museu do ano 2023, único museu em Portugal que reconstrói e conta a História da Arte através da Arqueologia, desde a pré-História à época contemporânea, contando ainda com peças do acervo do Município, da Colecção Estrada, de pinturas e desenhos de Maria Lucília Moita e da Colecção de Arte Contemporânea Figueiredo Ribeiro. A Rede de Museus ficará brevemente completa com a abertura do Museu de Arte Contemporânea Charters de Almeida.

Venha com tempo e explore o que de melhor Abrantes tem para oferecer, sempre acompanhado pela tradicional Palha de Abrantes.

Desejamos uma boa estadia.