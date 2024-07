Quinta da Lagoalva - história, tradição, paixão e o futuro do Tejo

A Quinta da Lagoalva de Cima é uma zona natural de beleza única, que se estende pela margem sul do rio Tejo. As suas características históricas, humanas e agrícolas conferem a quem a visita uma experiência inolvidável de sensações e experiências ligadas ao mundo rural.

O Grupo Lagoalva tem várias áreas de negócio, como Vinhos e Azeite, Agricultura, Enoturismo e Coudelaria. Explora uma área total de cerca de 5.500 hectares, de entre os quais se destacam 4.000ha de floresta, 1.000ha de agricultura de regadio, 45ha de vinha e 16ha de olival.

Programas e Enoturismo

A Quinta da Lagoalva – pertença da família Holstein Campilho e cuja propriedade é uma das maiores e mais antigas da região dos Vinhos do Tejo - tem aliada à sua localização, no coração da lezíria ribatejana, uma tradição familiar de excelência no que diz respeito aos vinhos, tendo os primeiros registos de produção mais de 136 anos.

Existem várias ofertas de programas de Enoturismo na propriedade complementadas com provas de vinhos e por produtos regionais, que tornam ainda mais enriquecedora a experiência na Quinta.

O programa completo de visitas começa com o núcleo do Palácio da Quinta da Lagoalva. Faz-se a visita à adega, onde é explicado o processo de vinificação e estágio dos vinhos, seguindo-se até à capela, com um breve enquadramento dos seus usos e costumes de antigamente e de hoje. A visita prossegue para a cavalariça, onde é mostrada a Coudelaria da família e o Museu, onde está exposto o património dos Carros de Cavalos da Lagoalva.

Pode, ou não, seguir-se uma ida ao campo em carro de cavalos, para dar a conhecer a dimensão da propriedade, enquanto se apresentam os produtos agrícolas: a cortiça, o azeite e o vinho.

A Quinta da Lagoalva planeia eventos à medida do cliente, individual ou corporativo, oferecendo um conjunto de cenários para a realização de almoços tradicionais, reuniões, lançamento de produtos, acções de teambuilding, entre outras possibilidades. Existem ainda alguns programas Premium sob consulta que incluem a entrada no Palácio.