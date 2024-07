Rodoviária do Tejo assinala dez anos de Rodosplash com brindes

O destaque dos serviços da Rodoviária do Tejo no Verão deste ano é o serviço Rodosplash que completa 10 anos de completa mobilidade e diversão no Complexo Aquático de Santarém.

Com mais de 5.000 passageiros que desfrutaram desta viagem nestes 10 anos de parceria com a Viver Santarém, a Rodoviária do Tejo pretende festejar com todos os que adiram a este pacote de diversão, com a oferta de um brinde que poderá ser adquirido em cada um dos nossos pontos de venda.

Adquira o Bilhete Rodosplash (e o seu brinde) que inclui bilhete de ingresso no complexo aquático de Santarém + título de transporte de carreira interurbanas + livre trânsito diário nos Transportes Urbanos SCALABUS, de 1 de Julho a 13 de Setembro.

A Rodoviária do Tejo mantém a possibilidade de dias de Verão memoráveis com o serviço RodoPraias, que permite a excursão com filhos e netos à praia da Nazaré, com chegada à praia prevista às 09h30 e a saída da praia às 19h00. Fortes argumentos para um dia perfeito à beira-mar.

Há autocarros a partir de Paços dos Negros às 06h45, com paragens em Fazendas de Almeirim, Alpiarça e Santarém, e de Foros de Benfica às 07h00, com paragens em Cortiçóis, Benfica do Ribatejo, Almeirim e Santarém.

Os bilhetes de ida e volta custam 14 euros e devem ser comprados até às 19h00 de sexta-feira, no terminal da Rodoviária do Tejo em Santarém ou na sua rede de agentes: Agência Sol Viagens e Posto de Turismo em Almeirim; Águias de Alpiarça; Anselmo Branco Seguros em Benfica do Ribatejo e Café Falcato em Paços dos Negros.

Consulte os horários em www.rodotejo.pt.