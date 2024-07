Verão activo e descontraído, para todos os gostos e talentos!

Chegados ao Verão é maior a disponibilidade de todas e todos os cidadãos para aproveitar do dia-a-dia, procurando ambientes descontraídos e uma programação cultural que preparámos especialmente para este período estival.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira apresenta nesta época uma diversidade de propostas para o Verão, incluindo a ocupação de tempos livres para crianças e jovens até ao próximo dia 10 de Setembro, momento que marca o recomeço de mais um ano letivo.

Assim, desenvolvemos nos vários equipamentos municipais (Museus, Bibliotecas, Pavilhões Desportivos, Piscinas Municipais e Casas da Juventude) atividades culturais, lúdicas e desportivas, para enriquecer o tempo livre dos estudantes no período das férias escolares. São diversas as actividades desportivas disponíveis, workshops e oficinas criativas, distribuídos por todo o concelho. As inscrições podem ser realizadas de forma prática no site do Município: www.cm-vfxira.pt.

Com as “Noites de Verão” em Alhandra e Vialonga, “Há Noite no Pátio” na Póvoa de Santa Iria e as “Noites no Largo do Pelourinho”, em Alverca do Ribatejo, a programação é vibrante e diversificada, com um calendário de concertos ao vivo de vários estilos, cinema ao ar livre e oportunidades de convívio nas noites quentes de Verão, sempre com entrada livre.

Destacamos também, até final de agosto, o novíssimo “Encostas de Xira Sunset”, na deslumbrante Quinta Municipal de Subserra, combinando vinho, gastronomia e música ao vivo, com concertos acústicos dos MT80 (a banda residente) e ainda momentos de “Karaoke Live Music”.

O Verão chegou mesmo em força ao Concelho de Vila Franca de Xira.

Sugerimos a consulta do site do município e a subscrição das newsletters municipais, para estarem sempre a par das novidades e das ofertas disponibilizadas por nós, desde exposições nos nossos Museus, eventos culturais e desportivos, visitas no Barco Varino Liberdade ou a fruição dos nossos espaços verdes e caminhos ribeirinhos.

Em 21 de Setembro Vila Franca de Xira irá despedir-se do Verão com o X MARKET, no Jardim Municipal Constantino Palha, com uma programação dedicada a todos das 10h00 às duas horas da manhã, juntando música, desporto, street food e muita animação, num cenário idílico à beira Tejo. Fica o convite, também, para este novo evento de entrada livre.

Vamos a isso!.