Diferenciação em ambiente tranquilo no restaurante Tasko d’Adega

Para quem procura um restaurante requintado, com ambiente calmo, tranquilo e familiar e comida bem confeccionada, a solução pode estar no Tasko d’Adega, em Fazendas de Almeirim.

Localizado no nº 78 da Rua João de Deus, apresenta no menu confeccionado pelos Chefs Gonçalo Reguinga e Cátia Nascimento, como pratos principais, arroz de lingueirão, massada de peixe e marisco, naco da vazia, ‘chuleton’ maturado, açorda de bacalhau e chambão de borrego confitado, entre outros.

Com inúmeras entradas, algumas das quais inovadoras, dá também atenção às sobremesas, servindo rabanada caramelizada, uma especialidade da casa, denominada ‘petit gâteau’, cheesecake de citrinos e a tradicional mousse de chocolate, bem como uma tarde de frutas que vai sendo adaptada a cada época do ano.

Com gerência de Maria João Coito e José Simões, fazem aniversários, baptizados e casamentos, e organizam provas de vinho, com marcação prévia. Tem esplanada exterior, ao lado de um parque infantil, o que permite aos pais desfrutar o momento e ao mesmo tempo supervisionar as crianças.

O Tasko d’Adega resulta da adaptação da Adega Novo Conceito. Os proprietários têm, também em Fazendas de Almeirim, a mercearia Mercadinho D’Avó. Para Maria João Coito e José Simões o objectivo dos investimentos é promover a diferenciação, mantendo a qualidade.

“Não temos qualquer segredo para o sucesso. Basta manter a qualidade e satisfazer os clientes. O nosso serviço é um pouco mais personalizado, tentamos manter uma relação com os clientes, falar um pouco com eles, explicar o conceito, perceber de onde vêm”, explicam.

O restaurante Tasko d’Adega funciona de quarta-feira a sábado, com almoços das 12h às 15h e jantares das 19h às 23h. Ao domingo apenas serve almoços, das 12h às 15h. Tem parque de estacionamento próprio.