Diogo Pombas expressa a sua arte na forma de trabalhar cabelos

Diogo Pombas, proprietário dos salões de cabeleireiro e estética Fios d’Ouro, em Fazendas de Almeirim e em Almeirim, é um artista que se expressa através da forma de trabalhar os cabelos e do canto, uma vez que é fadista.

“No palco expresso-me com a voz, no salão expresso-me através do toque, mais precisamente com as mãos, colocando toda a minha alma em cada trabalho que executo, assim como em tudo o que faço”, explica.

Sobre a actividade de cabeleireiro, diz que descobriu a vocação muito cedo e que a mesma tem crescido ao longo dos anos. “Desde criança que sentia fascínio pela arte de trabalhar os cabelos, aliás todo eu respiro e vivo arte e esta é só mais uma forma de me expressar. Abri o meu primeiro espaço com quase 20 anos e completo 7 anos de profissão no corrente ano”. Trabalho, suor, amor, dedicação, inovação das técnicas capilares, formação constante e humildade, são elementos que considera fundamentais para atingir os seus objectivos.

Depois dos espaços em Fazendas de Almeirim e Almeirim, Diogo Pombas pondera vir a abrir um terceiro em Santarém de onde são algumas das suas clientes, mas cada coisa a seu tempo e a prioridade agora é criar mais postos de trabalho e poder oferecer mais e melhor aos seus clientes. Diz-se eternamente grato a quem o apoiou no início da sua carreira, bem como à família, que “foi um pilar de suporte para o arranque” e sublinha que não se considera melhor nem pior que os seus pares, tentando apenas “com modéstia, boa disposição e amor à profissão”, dar o melhor e o mais diferenciado atendimento aos seus clientes.

“Mais do que um espaço que presta serviços ao cliente, somos uma equipa que tem como intenção cuidar, mimar e zelar pelo bem estar do cliente. Não tenciono “coleccionar” clientes mas fidelizar e ser prestável, sempre que possa, a quem desde sempre escolheu cuidar de si nos nossos espaços. Sou feliz a fazer o que faço e por ter uma equipa de excelência a meu lado. E sou feliz por não ser mais uma pessoa que corta uns cabelos”.

Os Espaços de Cabeleireiro e Estética de Diogo Pombas funcionam por marcação de terça a sexta das 09h30 às 19h00 e aos sábados, das 09h30 às 17h00. Encerram aos domingos, segundas e feriados.