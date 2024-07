Em Alpiarça entre paisagens de tirar o fôlego, conhecendo a nossa tradição, cultura e hospitalidade

Falar sobre os pontos mais turísticos de Alpiarça significa ir sempre beber à nossa tradição ribatejana, mas também às nossas paisagens de tirar o fôlego.

Temos, no nosso território, uma riqueza Histórica e Cultural que queremos cada vez mais dar a conhecer a quem vem de fora. Mas pretendemos, sobretudo, que as nossas gentes sintam orgulho em fazer parte desse mesmo território e deixar uma marca nele. Um legado de que se possam orgulhar.

As nossas Reservas Naturais – a do Cavalo Sorraia e do Paul da Gouxa – são um exemplo de preservação da natureza e uma lufada de ar fresco assim que as pisamos, proporcionando uma experiência única na lezíria ribatejana.

A criação da Reserva Natural Local do Paul da Gouxa reforça o compromisso de Alpiarça com a protecção da biodiversidade e a promoção do turismo de natureza, bem como o combate às alterações climáticas, consolidando a nossa vila como um exemplo a seguir na conservação ambiental.

A Câmara Municipal de Alpiarça alinha-se, desta forma, com a Estratégia Europeia para a Biodiversidade 2030, demonstrando o empenho na preservação do património natural para as gerações presentes e futuras.

Sobre o Cavalo Sorraia, há tanto para contar. A sua história e a marca que deixa no nosso território é incontestável. Actualmente, as famílias alpiarcenses e as que nos visitam, têm na Reserva Natural do Cavalo Sorraia um espaço privilegiado, dedicado a proporcionar momentos inesquecíveis, entre lugares de lazer e outros onde podem estar próximos de vários animais e interagir com eles, montar a cavalo, deliciar-se no restaurante da Reserva ou simplesmente usufruir do espaço verde ao ar livre.

Vivem na reserva 34 dos cerca de 300 exemplares de cavalos do Sorraia que há em todo o mundo. O trabalho que é feito para a preservação desta espécie, que corre risco de extinção, tem sido notável e merece ser conhecido.

Ainda sobre o nosso património natural, destacamos o Parque do Carril. Um espaço recentemente requalificado, cujo investimento veio enriquecer a oferta qualificada de zonas verdes. Um parque de merendas, junto à Vale Real de Alpiarça, que acolhe também o Mercado de Frutas e os seus produtores – onde o rei é o nosso melão.

Ninguém fica indiferente à Albufeira dos Patudos, à riqueza da sua envolvente e à tranquilidade que ali se pode usufruir, ou às piscinas municipais e complexo desportivo, para os mais activos.

As tradicionais casas agrícolas do concelho, distinguidas nacional e internacionalmente pela qualidade dos seus vinhos, oferecem programas enoturísticos de qualidade e são, sem dúvida, um bom motivo para visitar Alpiarça.

Quem nos visita não pode ir embora sem conhecer a Casa dos Patudos o ex-líbris de Alpiarça – a casa de José de Mascarenhas Relvas, o político, vitivinicultor, músico amador e coleccionador de arte que legou todo o seu património ao município.

A Casa foi inaugurada como museu a 15 de Maio de 1960. Recebe anualmente milhares de visitantes e é um espaço perfeito para enriquecer o seu conhecimento e maravilhar-se com a beleza das obras de arquitectura, pintura, escultura e artes decorativas (azulejaria, porcelana, mobiliário, têxteis e outras) que vão desde os finais da Idade Média até aos inícios do século XX, que oferece aos visitantes um percurso único e de grande interesse pelos grandes momentos da História da Arte.

A experiência da visita a Alpiarça só fica completa se saborear a nossa rica e variada gastronomia, com pratos únicos, como o borrego à moda de Alpiarça, a miga fervida, a cachola, as sopas do campo, entre muitos outros, os quais harmonizam, na perfeição com os nossos vinhos, que se distinguem pela sua excelência.