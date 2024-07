Mação é felicidade em estado puro

Mação começa por ter uma posição privilegiada e muito interessante. Estamos, matematicamente, no centro de Portugal.

Pela sua localização geográfica, pela personalidade hospitaleira das suas gentes, pelos muitos rios e ribeiras, pelas montanhas, miradouros, trilhos e cascatas, Mação configura muitas formas de vida natural.

Mas Mação vai muito além deste espaço marcado e vincado no centro de Portugal. Vai perceber isso, sentado à mesa; nas nossas praias fluviais; ao subir uma montanha e tocar o céu, ou nas mais confortáveis salas de espectáculo. Além das três fantásticas praias fluviais, há que destacar as piscinas municipais descobertas. Foi um gosto imenso poder concretizar este projecto e modernizar as nossas piscinas de Verão.

Há que relembrar que as Piscinas de Mação foram das primeiras da região tendo sido inauguradas em Setembro de 1971. Cinquenta e um anos depois as piscinas municipais ao ar livre, de Mação, foram alvo destas obras de requalificação, tendo sido inauguradas a 1 de Julho de 2022.

Dizemos muitas vezes que em Mação sentimos felicidade em estado puro quando, em férias, mas não só, é hora de dar um salto às nossas renovadas piscinas municipais descobertas, em Mação, ou às Piscinas de Envendos.

Esta felicidade estende-se igualmente às três praias fluviais do concelho: Cardigos, Carvoeiro (Bandeira Azul) e Ortiga. Locais de beleza natural única, cada um com as suas especificidades, mas todos eles grandes pólos de atracção e lazer, que pode procurar e usufruir com a família ou amigos.

O Concelho de Mação goza efectivamente de uma paisagem que varia entre uma beleza montanhosa – com cascatas que fazem piscinas do seu leito, rochedos implementados nas costas das serras e uma pureza do ar montanhês – e um registo histórico bastante completo.

A ligação com o passado faz com que esta região seja uma atracção intemporal: ruínas romanas, igrejas centenárias e vestígios arqueológicos de várias datas estão à espera de serem descobertos pelos mais curiosos.

Fica o convite para uma visita ao Museu de Arte Pré-Histórica e do Sagrado do Vale do Tejo, em Mação, cujas obras de reabilitação do piso inferior serão inauguradas brevemente, assim como ao Núcleo Museológico de Ortiga e ao Arqueoparque Social do Andakatu.

Pode ainda, através dos serviços do Museu, usufruir de oficinas de arqueologia experimental ou marcar visitas a locais de interesse histórico e cultural, como a Anta da Foz do Rio Frio, Balneário de Vale de Junco ou às gravuras rupestres do Vale do Ocreza.

Já a gastronomia em Mação partilha muito dos sabores fortes que se encontram no Alto Alentejo, assim como a tradição das Beiras. As receitas familiares, que passam entre várias gerações, estão presentes também nos restaurantes do Concelho de Mação.

Como entradas nada melhor do que provar as azeitonas, o presunto, enchidos frios e o queijo de cabra e de ovelha, todos produtos locais de grande qualidade. Os pratos de carne incluem o Cabrito Assado em forno a lenha à moda de Mação, o Feijão de Matança e o Bucho Recheado.

Contemplando a estreita relação com o rio temos o tradicional e afamado Arroz de Lampreia, o Sável na Telha, o Achigã Grelhado, a Sopa à Pescador e o Ensopado de Saboga e o Ensopado de Enguia, que se podem encontrar em restaurantes da especialidade. Para adoçar a boca, temos as famosas “Fofas de Mação” (cavacas), as tigeladas de Cardigos e outras iguarias que convidamos a descobrir e degustar.

Mação é uma experiência que combina a tranquilidade de um dia a repousar no meio da natureza e a curiosidade de passear em locais cheios de história, saboreando uma gastronomia de excelência. Venha descobri-lo.

Um Verão feliz para todos! .