Quem visita Almeirim tem vontade de voltar

As pessoas hoje, mais do que visitar lugares, querem experiências. As experiências são aquilo que se leva de uma cidade, de um lugar e que é único. Com a realidade virtual, com os “street view” desta vida, quase que não precisamos de estar no local fisicamente, por isso a experiência é aqui algo onde temos de investir para atrair os turistas.

É por isso que a Câmara de Almeirim tem trabalhado, em conjunto com várias entidades, para garantir que quem nos visita tem vontade de voltar. Uma das apostas foi a certificação de produtos locais. Uma forma de garantir a sua genuinidade para o futuro e assim impedir a descaracterização do que lhes trouxe a fama.

Fizemos isso com a Sopa da Pedra de Almeirim que atrai mais de um milhão de visitantes por ano. Estamos a fazer isso com as Caralhotas, pão tradicional e com o Melão. Quem nos visita sabe que regressa para experiências únicas, neste caso gastronómicas.

Mas nem só de gastronomia vive o concelho. A oferta cultural e desportiva tem sido, também, uma forma de divulgação e de promoção turística. Eventos, muitos únicos, que atraem visitantes e que acabam por ficar para nos conhecer melhor.

Estamos atentos ainda às novas tendências. A prova disso foi a construção de um parque de autocaravanas. Uma forma de turismo associada a uma maior mobilidade que está em crescendo em Portugal e na Europa. Por norma gente com capacidade financeira que é uma mais-valia para a economia local.

A oferta privada de turismo rural, associada a zonas de lazer municipais, são outro dos motivos que fazem do concelho de Almeirim um local para visitar e ficar uns dias. A Lezíria Ribatejana, junto ao Tejo, ou mais para o interior já na transição para o montado de sobro, são locais lindíssimos, para caminhar, descansar e retemperar energia longe das grandes cidades.

Fica assim o convite para nos visitar e conhecer-nos melhor. De 28 de Agosto a 1 de Setembro, temos a nossa festa maior: O Festival da Sopa da Pedra. Uma oportunidade para degustar os nossos pratos e ao mesmo tempo para ficar alojado na nossa oferta hoteleira e aproveitar as nossas belezas naturais.