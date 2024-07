Tomar para visitar ou para viver, estudar e trabalhar

Tomar não se esgota na sua memória histórica e patrimonial, mas não podemos esquecê-la quando vos convidamos para nos visitarem.

O Convento de Cristo e o Castelo Templário, monumentos que a UNESCO elegeu como herança da humanidade, são referência óbvia, mas a cidade está repleta de outros espaços que merecem ser visitados: a Sinagoga devidamente preservada mais antiga da Península Ibérica; as igrejas de S. Maria dos Olivais (panteão templário) e de S. João Baptista (agora também com o atractivo de se poder visitar a torre sineira) ou o Complexo Cultural da Levada.

Neste último, além do Centro Interpretativo Tomar Templário, podemos contactar directamente com o passado industrial do concelho (fundição, central eléctrica, moagens) em articulação directa com as artes, sejam mais tradicionais ou mais modernas, no pólo central da Fábrica das Artes de Tomar.

O nosso património é também natural, e o Nabão cada vez mais motivo de atracção, com vários trilhos ribeirinhos ao longo do concelho e, desde há pouco, o novo parque do Flecheiro, devolvendo à fruição pública a relação com o rio que é, desde há milhares de anos, a alma do lugar. Mas também o Zêzere, muito mais recente enquanto espelho de água, tem uma variada oferta que vai das praias fluviais aos desportos aquáticos.

Claro que há também momentos especiais para nos visitarem, e destes destaco o Festival Bons Sons, que dispensa apresentações e decorre já de 8 a 11 de Agosto, em Cem Soldos. Um mês depois, a 13 e 15 de Setembro, teremos o Art’in Rua, festival de artes de rua, na cidade e, no fim-de-semana seguinte, a recriação histórica Ceyceyra Medieval, na Asseiceira. Isto sem esquecer os nossos dois grandes eventos: a Festa dos Tabuleiros, de quatro em quatro anos (a próxima está prevista para 2027) e a Festa Templária nos remanescentes, ambas no início de Julho. Podem colocar já na vossa agenda.

Gastronomia, doçaria e vinhos são também excelentes motivos para uma visita. A qualidade é cada vez maior e a diversidade também. Idealmente com tempo para usufruir, destas e de outras ofertas de actividades de animação e lazer, aproveitando também a crescente oferta de dormidas.

Tomar, porém, não vive à sombra dos seus atributos turísticos. Pelo contrário, o Município tem vindo, nos anos mais recentes, a articular esses predicados com uma preocupação de os tornar sustentáveis e de contribuir para que o concelho se torne resiliente, quer em relação à dependência do sector do turismo, quer dos múltiplos desafios que o futuro nos reserva, em especial os que estão relacionados com as alterações climáticas.

Optar por escolher o concelho de Tomar para viver, estudar ou trabalhar, é ter a garantia de o fazer num local que alia a sua beleza intrínseca a uma qualidade de vida difícil de encontrar no bulício das grandes cidades, em pleno centro do país e por isso muito perto dos diversos destinos. Com uma excelente oferta educativa do pré-escolar ao ensino superior e grandes empresas tecnológicas a recrutarem localmente, há espaço para crescer num concelho onde se tem vindo também a diversificar os tipos de negócio e abrir espaço à criatividade.

De certeza que, convosco, o nosso futuro será ainda mais risonho.