Viva a Festa - Eventos do Ribatejo

O Ribatejo vai estruturando cada vez mais um calendário de eventos com alcance e interesse turístico, o qual tem sido capaz de atrair e gerar dormidas na hotelaria, turismo rural e no alojamento local, para além de outras vantagens sentidas na fileira da hospitalidade, que naturalmente tocam também a restauração, o comércio, os vinhos e o artesanato.

Tendo como base a identidade e a cultura ribatejanas, o mês de Agosto transporta-nos para um programa de eventos diversificado, maioritariamente dinamizado pelos municípios que desempenham um papel determinante na organização da atractividade territorial do Ribatejo

Com o mesmo objectivo, a Entidade Regional de Turismo organizou e lançou na Bolsa de Turismo de Lisboa o “Calendário de Eventos do Ribatejo”, o qual tem sido promovido em várias campanhas digitais com retornos muito significativos em termos de notoriedade e de público.

Das várias actividades previstas para este mês de agosto, destacamos:

• À descoberta da Charneca do infantado – “Da uva ao vinho”. Samora Correia (1 a 30 de agosto)

Acompanhado por um guia da Companhia das Lezírias, este passeio pela Charneca revela a história da adega da Herdade de Catapereiro e as castas especiais das suas vinhas, podendo ficar a conhecer-se todo o processo da “Vinha ao Vinho” como mero observador ou como participante activo nos trabalhos de vindima e da pisa da uva.

· Alpiagra - Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça (17 a 25 de agosto)

Promoção dos sectores agrícola, comercial e empresarial do concelho e da região, num evento festivo que celebra o Ribatejo.

· Festival da Sopa da Pedra - Almeirim (28 de agosto a 1 de Setembro)

A Sopa da Pedra, certificada como especialidade tradicional garantida (ETG), é o produto de eleição deste festival, mas nas tasquinhas há também outros petiscos típicos de Almeirim. O festival inclui artesanato, concertos e ações de promoção dos vinhos do Tejo.

· Verão IN STR - Programação de agosto - Santarém

O Centro Histórico de Santarém fica ao rubro com artes de rua, música, folclore, cinema, marionetas e muito mais na programação de agosto deste festival que marca já os dias e as noites de Santarém.

· Um Copo de… vinho e música popular - Cartaxo (31 de agosto)

Iniciativa que ao longo do ano vai levar a música, a canção, a poesia e a dança ao Museu Rural e do Vinho e ao Centro Cultural do Cartaxo.

A iniciativa integra o programa de eventos “Cidade do Vinho 2024”. No decorrer dos espectáculos ou momentos culturais de Um Copo de… decorrerão provas de vinho.

Todos os meses e através da newsletter Essencial Ribatejo, a Entidade Regional de Turismo divulga e informa os operadores, hoteleiros e trade em geral, sobre o calendário de iniciativas e acontecimentos culturais, musicais e desportivos com interesse turístico.