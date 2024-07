Bem vindo ao L' École

Localizado em Água Travessa, Abrantes, num ambiente requintado, L' École é o refúgio perfeito para uma escapadela no coração do Ribatejo. O nosso alojamento rural oferece uma experiência única, onde a tranquilidade do campo se funde com a riqueza da gastronomia local e a possibilidade de proporcionar momentos inesquecíveis.

Cada quarto está decorado de forma aconchegante, oferecendo comodidades modernas para uma estadia relaxante e inesquecível.

A nossa gastronomia é uma celebração das tradições e sabores locais, que combina ingredientes frescos e de alta qualidade com técnicas culinárias inovadoras.