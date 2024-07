Salvaterra de Magos é um concelho com oito séculos de história

Salvaterra de Magos é um concelho situado em plena lezíria ribatejana, com uma diversidade marcante, num território que se estende da beira Tejo à charneca.

Com mais de oito séculos de história, é um concelho que convida à descoberta a apenas 40 minutos de distância da capital, pela boa e diversificada gastronomia, bom vinho, pelas suas tradições e costumes e pelo seu inegável património histórico e cultural com destaque para a sua Falcoaria Real, ex-líbris da arte da falcoaria em Portugal, classificada como Património Imaterial pela Unesco.

Se a Falcoaria Real reina no património cultural e turístico, a enguia é eleita anualmente como a Rainha do Tejo a cada mês de Março, com o Mês da Enguia. Um certame que serve, na restauração de todo o concelho, a enguia nos seus pratos mais tradicionais, à luz da confecção dos pescadores avieiros da aldeia de Escaroupim. Um dos motivos de visita à bonita aldeia piscatória de Escaroupim, com uma beleza natural muito própria, marcada pela singularidade dos pescadores que nela habitam, a quem Alves Redol denominou de Avieiros e aos seus dois espaços museológicos: o Museu Escaroupim e o Rio e a Casa Típica Avieira.

Da charneca ribatejana destaca-se Glória do Ribatejo, não só pelas suas artes de pormenor que permitiram a Inclusão dos Bordados da Glória do Ribatejo no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, como pela sua típica gastronomia e doçaria tradicional.

Esta diversidade gastronómica do concelho de Salvaterra de Magos é passível de encontrar na carta da restauração do concelho, assim como nas festas populares de Verão que decorrem por todas as freguesias do concelho, de Junho a final de Agosto.

Numa visita ao concelho de Salvaterra de Magos é sempre especial uma visita ao Parque de Merendas da Praia Doce, à Barragem de Magos e à Cabana dos Parodiantes, historicamente ligada aos famosos Parodiantes de Lisboa, que marcaram a história do humor e da rádio em Portugal, e que têm em Salvaterra de Magos o seu maior legado. A visita à Cabana dos Parodiantes permite esta viagem pelo mundo destes artistas e saborear os famosos Barretes, um delicioso pastel de laranja e amêndoa criado pelos Parodiantes e que se tornou ícone da doçaria salvaterrense.

Salvaterra de Magos é por todos estes motivos e por muitos outros mais, um concelho a visitar!.