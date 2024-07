Santarém é um destino turístico diferenciado no contexto nacional

Santarém tem uma localização absolutamente privilegiada no nosso país, a pouco mais de meia hora de Lisboa e a duas horas do Porto ou de Espanha e com acessos rodoviários e ferroviários de excelência.

Somos cada vez mais procurados por visitantes nacionais e estrangeiros, sendo que para isso muito tem contribuído um enorme foco na realização e apoio de grandes eventos-âncora para a visitação do território como o Festival Nacional de Gastronomia, a Feira Nacional de Agricultura, as Cortes e Lendas, as Festas da Cidade, Santos Populares e actualmente a programação do In Santarém.

Os dados estatísticos mostram-nos um crescimento do sector inequívoco. Em 2023, o sector do turismo em Santarém ultrapassou os valores de 2022, tendo registado um crescimento 12,3%, um número acima da NUT Alentejo e tendo ainda registado um crescimento de 26% no número de dormidas face ao ano recorde de 2019.

Para este crescimento muito contribui, é claro, a riqueza patrimonial do nosso território, aliada ao investimento municipal na criação de uma rede de total acessibilidade à visitação turística, que garante um horário diário de abertura concertado dos monumentos e um sistema de acompanhamento à visitação com recursos humanos especializados que o protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Santarém, a Diocese de Santarém, a Santa Casa da Misericórdia de Santarém e o ISLA Santarém permitiu. Desde a sua assinatura já registámos mais de 250 mil visitas aos monumentos, com evidente impacto na economia local.

São muitas as iniciativas que o Município está a levar a cabo no sentido de continuar a alavancar o sector, entre elas, o investimento na regeneração urbana através do conjunto das intervenções em curso e as que estão planeadas para breve, o projecto dos bairros digitais, que vai trazer tecnologia e modernidade ao centro histórico, o investimento na requalificação da frente Ribeirinha e claro o investimento directo nos grandes eventos que ao longo do ano atraem milhares de pessoas a todo o concelho.

Todas estas intervenções de investimento público estão a criar uma dinâmica inevitável. Essa dinâmica, agregada ao crescente investimento que tem sido feito pelos privados na restauração e hotelaria, com destaque para o licenciamento de novos hotéis e novas unidades de alojamento local, dá todas as condições para Santarém se afirmar no contexto nacional como um destino turístico diferenciado.

Queremos fortalecer o produto Santarém como destino turístico de qualidade, na vertente da valorização do património cultural e natural, do Rio Tejo, da gastronomia e das nossas tradições, onde o cavalo e toda a temática taurina têm de ser uma marca bem presente.