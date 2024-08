A empresa tem investido na qualidade dos serviços que presta

A Leal & Filhas, em Coruche, tem investido na formação da sua equipa de profissionais e na aquisição de novos equipamentos, para dar a melhor resposta às solicitações dos clientes. A empresa, actualmente gerida por Madalena Leal, tem todos os serviços do sector automóvel, desde a secção de vendas de viaturas novas, semi-novas e usadas, à mecânica e lavagem auto.

Sendo natural de Coruche, a empresária considera que gosta de lá viver e trabalhar porque consegue ter tempo de qualidade para ela e para a família, embora nem sempre consiga colmatar todas as necessidades do dia-a-dia através do comércio local e sinta a falta de mais espaços verdes.

A nível profissional e como sócia-gerente da Leal & Filhas, sente que nem sempre as empresas são tratadas da mesma forma. “Na minha opinião, todo o comércio devia ter maior apoio e visibilidade por parte da Câmara Municipal. Há alguma divulgação da gastronomia do concelho mas as restantes empresas vivem na sombra, sem divulgação, apoio ou incentivo. Como empresária no concelho vejo o meu trabalho ser reconhecido por órgãos de comunicação social, no entanto esse reconhecimento não surge dentro do próprio e por pessoas responsáveis por ele”, explica.

Quando lhe perguntamos qual o problema que já podia estar resolvido há muito tempo pelo município, refere o do acesso à sua empresa. “Desde 2021 que solicitamos, insistentemente, à Câmara Municipal que ajustasse o passeio de acessibilidade dos clientes às instalações, uma vez que, muitas vezes, danificam as viaturas devido ao passeio existente na entrada. Situação essa, que até à data, não foi resolvida nem obtenho resposta.”.

A Leal & Filhas tem marcado presença na festa anual, com exposição de viaturas junto ao recinto e Madalena Leal diz gostar de todo o ambiente que se vive na vila nesta altura do ano, embora lamente algumas alterações introduzidas.

“O ambiente que existia vem-se perdendo uma vez que todas as festividades deixaram de estar centralizadas junto ao recinto, não havendo qualquer programa durante todo o dia, sendo o mesmo usado apenas para concertos nocturnos. Relativamente à programação baseia-se essencialmente em actividades com toiros, não havendo outra alternativa para quem não pretende assistir.”

Madalena Leal é co-proprietária da empresa, juntamente com a mãe, Elisa Leal e a irmã, Patrícia Leal, tendo assumido a gerência após o falecimento do pai, Arquimino Leal no final de 2021. A situação foi inesperada mas assumida com determinação.

“Apesar dessa mudança na gerência os valores e o caminho a seguir são os mesmos. Todos os dias reflicto sobre o que foi feito e onde e o que posso melhorar de forma a continuar a satisfazer todas as pessoas que nos procuram, continuando assim com a mesma sinceridade, honestidade e humildade de sempre. Esta consistência deve-se a toda a equipa que colabora comigo diariamente, que é a melhor que poderia ter a meu lado”, sublinha.