Festas de Coruche são ponto de encontro e de celebração das tradições locais

De 14 a 18 de Agosto, Coruche celebra as Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo, destacando-se pela conjugação da devoção religiosa, cultura e animação. As festividades começaram a 6 de Agosto com as tradicionais novenas, que se prolongam até 14 de Agosto, dia da abertura oficial com danças, fogo-de-artifício e um concerto de António Zambujo.

O programa reúne outros nomes sonantes da música portuguesa, como Fernando Daniel, Calema, Los Romeros e Bandidos do Cante, que actuarão em diversos palcos da vila juntamente com artistas da região e locais. Entre os destaques estão a tourada à corda, corridas de toiros, o Festival Internacional de Folclore António Neves e o Cortejo Histórico e Etnográfico. A procissão em honra da padroeira, a 15 de Agosto, é um dos momentos mais aguardados, reunindo a comunidade em fé e celebração.

As iluminações da vila são inauguradas a 10 de Agosto, seguidas do Concurso Nacional de Pesca Desportiva a 11. A programação diversificada inclui também eucaristias, a bênção das tertúlias tauromáquicas, eventos taurinos e um cortejo histórico e etnográfico, este último no dia 17 de Agosto, culminando com um espectáculo pirotécnico de encerramento no dia 18 de Agosto.

Investimento de 400 mil euros

A vereadora da cultura do município de Coruche, Susana Cruz, anunciou que o investimento global para as festas do concelho ronda os 400 mil euros. O orçamento foi reforçado para incluir componentes anteriormente não cobertas pelo município, como a iluminação e os fogos-de-artifício.

O cortejo histórico e etnográfico, um dos pontos altos do evento, receberá um investimento significativo em cenografia. O desfile pretende retratar a evolução do território de Coruche ao longo dos tempos, destacando as mudanças na paisagem e a identidade do concelho. “As nossas gentes foram um elemento activo para a modificação da paisagem ao longo dos tempos, sobretudo na primeira metade do século XX”, considera Susana Cruz. Entre as grandes infraestruturas que moldaram o concelho, destacam-se a ferrovia, que trouxe população à região, e a obra de rega do Vale do Sorraia, que transformou terras de sequeiro em áreas irrigadas.

Este ano, o cortejo contará com 35 reboques apresentando quadros etnográficos das várias freguesias do concelho, além da componente taurina e das coudelarias. Estima-se a participação de cerca de mil figurantes nas ruas de Coruche no dia 17 de Agosto.

Mobilizar a população para honrar Nossa Senhora do Castelo

Rafael Dias, juiz da Irmandade de Nossa Senhora do Castelo, destacou o orgulho em trazer o padre Tomás Dias, recentemente ordenado reverendo em Évora e natural de Coruche, para participar nas festividades. “É um orgulho enorme sendo coruchense. Ele é da nossa família de Coruche”, afirmou Rafael Dias, sublinhando a importância da presença activa da igreja na vida comunitária.

O juiz apelou à participação da população na decoração das ruas para o percurso da procissão, incentivando os residentes a embelezar as suas varandas com mantas floridas e outros adornos. “É algo que todos os coruchenses devem ter orgulho em engalanar a sua rua e a sua casa ao ver passar a nossa padroeira Nossa Senhora do Castelo. Era importante enraizar isso ano após ano nas pessoas, pois a procissão ficaria muito mais bonita se todos nos envolvermos”, disse.