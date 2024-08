Festas de Vialonga celebram a riqueza cultural e social da vila

Tasquinhas, artesanato, música, concertos, cavalhadas e muita animação é o que se pode esperar das festas de Vialonga que se vão realizar já de 14 a 18 de Agosto, celebrando o culto a Nossa Senhora da Assunção. Com entrada livre, as festas organizadas pela Junta de Freguesia de Vialonga contam este ano com um cartaz que inclui concertos de Cláudia Soares, One Vision (tributo a Queen), Mónica Sintra, Noninho Navarro, Zé Espanhol, Marco Morgado, Geração 2000, African Groove, Os Pulguinhas e Manelito. As actuações vão decorrer em dois palcos, junto à igreja e ao mercado.

O palco igreja está sobretudo reservado para celebrar a riqueza cultural e social da vila, sendo o palco privilegiado para assistir às actuações das gentes da terra. Por lá vão passar o grupo coral da ARPIV, o grupo popular de música tradicional portuguesa e rancho folclórico da ADCS - Parque Residencial de Vialonga, o grupo de batuque da Associação dos Africanos do Concelho de VFX, o Rancho Folclórico “Os Camponeses” do Grupo Desportivo de Santa Eulália, o Grupo Danças Afro-Latinas da Sociedade Recreativa da Granja e o Grupo de Cantares da ABEIV. Para dia 18 de Agosto está agendado no cartaz uma cavalhada às 14h00, promovida pelos Bombeiros Voluntários de Vialonga, na estrada do túnel. A festa abre dia 14 de Agosto com a inauguração, às 19h00, da exposição “Vialonga: o palco das festas a preto e branco”, uma mostra de fotografias de Jaime Carita no salão nobre da Junta de Freguesia de Vialonga. Pelas 19h15, haverá uma arruada com o grupo Os Baionenses, entre o salão nobre, o recinto do mercado e o largo da igreja.

Celebrar a assunção de Maria

No centro das festas em Vialonga está a devoção à Virgem Maria e a Nossa Senhora da Assunção, havendo espaço no programa para várias missas e, como manda a tradição, a procissão pelas ruas da vila no dia 15 de Agosto, feriado nacional, pelas 18h00. A acompanhar a procissão vai a banda de música dos Bombeiros Voluntários do Zambujal.

Na liturgia, Maria foi concebida sem pecado e teve como missão dar à luz Jesus, sendo que como gratidão de Deus à virgem Maria, esta foi elevada aos céus em corpo e alma, num evento chamado de Assunção e proclamado pelo Papa Pio XII em 1950. A diferença entre assunção e ascensão na liturgia refere-se ao facto de Maria ter sido elevada aos céus pelo poder de Deus e não o seu próprio poder, ao contrário de Jesus, que viveu a ascensão por seu próprio poder.