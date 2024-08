Maravilhas que ficam perto de nós e sem a pressão dos destinos das multidões

Muito do que existe na região em termos de turismo, tem a qualidade que se exige em qualquer destino de férias. E a diversidade também. Com a vantagem de ainda não estar saturado ao ponto de haver habitantes a reclamar contra os visitantes.

O investimento, tanto público como privado, na criação de condições para receber visitantes, tem vindo a crescer e tem sido feito, na maioria dos casos, de forma bem estruturada e exemplar. A preservação de património natural, arquitectónico, gastronómico, merece realce e a pouco e pouco tem começado a destacar-se.

Apesar da qualidade, a maioria dos operadores turísticos ainda não ousa delinear e oferecer programas turísticos para o Ribatejo. Para muitos, há Fátima, o Convento de Cristo e pouco mais, mas estrangeiros e portugueses não ficaram à espera e a pouco e pouco vão chegando, graças ao investimento dos municípios, na Bolsa de Turismo de Lisboa e noutros fóruns de turismo e meios de divulgação.

Há décadas que as páginas de O MIRANTE dedicadas a Férias e Lazer, estão repletas de testemunhos de gente das mais variadas origens, interesses e idades, confessando a sua surpresa e deslumbramento pelo que encontram e passando a outros essas descobertas. Não há atravancamento de tuk-tuk nas cidades, nem excesso de autocarros turísticos ou restaurante e hotéis a abarrotar e com preços astronómicos.

Alguns portugueses mais viajados hão-de lembrar-se que há cinco ou seis décadas era possível ver o quadro da Mona Lisa, de Miguel Ângelo, a uns centímetros de distância, pendurado numa parede do Museu do Louvre, em Paris, e não como agora, à distância, numa caixa de alta de segurança, com centenas de pessoas à volta, afastadas por uma zona delimitada de segurança. Não chegaremos a tanto com algumas preciosidades do Ribatejo, mas esta é uma boa altura para as usufruir.

Na região há tudo o que se deseja e já não se encontra em destinos sobrelotados, que um dia também foram segredos bem guardados. Têm vindo a desenvolver-se roteiros gastronómicos e a surgir festivais de gastronomia e vinhos que celebram os sabores locais a serem revitalizados e modernizados alguns já com décadas de existência. A promoção de actividades de turismo de natureza, a criação e manutenção de percursos e trilhos, cresce ano após ano, a par da realização de provas e encontros nacionais.

As Entidades de Turismo, tanto do Alentejo e Ribatejo, como do Centro, as câmaras municipais, instituições e empresários também têm vindo a investir cada vez mais na divulgação da oferta turística e irão fazê-lo cada vez mais.