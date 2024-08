Ourém, um concelho com (muita) história

Não só como autarca de Ourém, mas também como filho desta terra, é com imenso orgulho que partilho as conquistas e as iniciativas que têm moldado o presente e o futuro de Ourém, elevando-o como um destino turístico multifacetado, um exemplo de progresso, de modernidade e tradição, que honra a sua história, potencia a sua beleza natural e olha para o futuro de forma confiante.

Para os poucos que não conhecem, convido-os a visitar Fátima, incontornável destino dentro do concelho de Ourém. É um dos maiores centros de peregrinação do mundo, atraindo milhões de visitantes com um dos mais importantes Santuários Marianos. É o cartão de visita do Turismo Religioso em Portugal e um dos maiores refúgios de paz e serenidade à escala mundial.

Fátima é ponto de encontro para milhões de peregrinos de todo o Mundo, mas a sua história vai muito além do Recinto do Santuário. Começa precisamente na Aldeia de Aljustrel, terra natal dos Pastorinhos de Fátima, lugar histórico, também ele recentemente requalificado pelo Município de Ourém. Ali podem visitar-se a casa dos irmãos Francisco e Jacinta, bem como a de Lúcia, convertida num museu que retrata o modo de vida local à época das Aparições de Fátima.

É também de Aljustrel que pode partir em direcção ao Santuário, percorrendo a Via-Sacra e o Calvário Húngaro, com paragem obrigatória na Capela de Santa Estêvão da Hungria. Ourém é, de facto, um concelho com (muita) história.

Outro dos seus marcos é a Vila Medieval de Ourém, que conserva um conjunto arquitectónico de grande valor, recentemente requalificado, onde cada pedra ganhou vida e conta uma história secular.

O majestoso Castelo e Paço dos Condes, construído sobre uma colina que domina a paisagem circundante, oferece vistas panorâmicas de tirar o fôlego. Além da sua imponência, este monumento é um símbolo da resiliência e da identidade oureense.

Mas Ourém é também um paraíso para os amantes da natureza, outra área em crescimento neste concelho, com investimento na promoção destes locais como destinos de ecoturismo. A Praia Fluvial do Agroal, situada num cenário idílico, é conhecida pelas suas águas puras e cristalinas, que emergem de uma nascente natural. Este espaço oferece condições perfeitas para momentos de revitalização e pura descontracção.

Já o Parque Natural da Serra d’Aire e Candeeiros oferece um dos maiores trilhos de pegadas de Dinossaurios do Mundo, que serpenteiam pela história e por paisagens calcárias únicas, onde a biodiversidade também prospera.

Ourém é também uma terra de tradições vivas, onde a gastronomia, as feiras, os espectáculos, as festas e os eventos reflectem a alma das nossas gentes, mantendo viva a cultura local. Desde as dinâmicas semanais oferecidas pelo Teatro Municipal de Ourém, aos mercados ecorurais; passando pelos eventos anuais ou periódicos como a CenOurém, a Via-Sacra ao Vivo, a FeirOurém, a Santa Iria, ou o Festival de Setembro; até aos eventos pontuais, como a chegada de uma etapa de “La Vuelta” a Ourém, a 18 de Agosto deste ano, contribuindo todos eles para dinamizar e promover a oferta turística, enriquecendo e conferindo especial protagonismo aos produtos locais.

Para manter esta dinâmica, o apoio da câmara municipal ao associativismo tem sido visível no incentivo e suporte às várias associações locais, que exploram áreas que vão desde a música à dança, do desporto ao espírito recreativo.

Estas associações desempenham um papel crucial na dinamização cultural do concelho, proporcionando actividades e eventos que fortalecem a identidade local e promovem a inclusão social, não só para os que por cá vivem, mas também para quem nos visita.

Com a implementação de políticas de melhoria que reflectem uma visão equilibrada e estratégica que valoriza o património, a natureza, a sustentabilidade, a cultura e impulsiona o desenvolvimento económico e o bem-estar social, podemos hoje afirmar que Ourém é um destino obrigatório do ponto de vista turístico.

Em nome de todos os oureenses, aqui fica um convite para visitarem o nosso território, sendo esta uma oportunidade ideal para mergulharem nos encantos do nosso Concelho e partilharem o orgulho que sinto nesta terra maravilhosa.