Samora Correia promete festas inesquecíveis em honra das suas padroeiras

Samora Correia prepara-se para celebrar as Festas em Honra de Nossa Senhora da Oliveira e Nossa Senhora de Guadalupe, de 14 a 19 de Agosto de 2024, numa organização a cargo da ARCAS. A programação oficial inicia-se a 14 de Agosto, às 22h00, com um cortejo de cavaleiros amadores trajados a rigor, que acompanharão as imagens de Nossa Senhora de Guadalupe e de São João Batista pela Avenida “O Século” até à Igreja Matriz, com a participação da Banda da Sociedade Filarmónica União Samorense (SFUS). Às 22h30, haverá o Rito da Luz com o acender das velas e uma procissão passando pela Igreja da Misericórdia, acompanhada pela mesma banda filarmónica. Pela meia-noite dá-se a abertura oficial da festa na Praça da República, com um espectáculo de fogo-de-artifício.

As festas anuais de Agosto em Samora Correia aliam o sagrado ao profano e não vai faltar a música para todos os gostos, do rock ao fado e ao folclore, as celebrações religiosas e, obviamente, a festa brava, ou não se estivesse em pleno Ribatejo. Os aficionados vão contar com entradas e largadas de toiros praticamente todos os dias, onde os mais afoitos gostam de aventurar. Artesanato e quermesse são outros atractivos e a gastronomia também não vai faltar.

A sexta-feira, 16 de Agosto, é dedicada ao Emigrante, que tem à noite o espectáculo “Sabor Flamenco”, seguido de um baile com Ritmo da Noite II e um concerto com Los Romeros à meia-noite. No sábado, 17 de Agosto, celebra-se o Dia do Campino. Às 15h30, haverá uma concentração de campinos, marialvas e cavaleiros amadores, ranchos e demais participantes na Bomba da Galp, seguida de um desfile etnográfico pela Avenida “O Século”, terminando no Calvário de Samora Correia. A entrega de prémios da prova de perícia de campinos ocorrerá às 17h00, seguida de uma homenagem ao Campino 2024, António Cabaço. À noite há a sempre muito aguardada Noite da Sardinha Assada no Largo 25 de Abril e Fonte dos Escudeiros.

No domingo, 18 de Agosto, as celebrações religiosas estarão em destaque durante a tarde, com uma procissão com a padroeira e restantes imagens pelas ruas de Samora Correia, acompanhada pela Banda da SFUS, com final no adro da igreja. As festas terminam na segunda-feira, 19 de Agosto, Dia da Juventude. A animação musical começa às 21h00 com um baile com Telmo Faria, seguido de um concerto com The Pilinha. A festa encerra com mais uma largada de toiros no Largo do Calvário e Fonte dos Escudeiros.