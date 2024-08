Constância tem conseguido diversificar oferta turística de qualidade

O concelho de Constância ao longo das últimas décadas tem feito uma aposta no aprofundamento e dinamização do turismo, aproveitando as condições naturais, o património edificado, mas também na construção e criação de equipamentos.

Há três anos foi possível criar a praia fluvial do Zêzere, que deu e dá uma projeção grande ao Concelho. Não temos dúvidas em afirmar que existia um Concelho antes da praia, e hoje existe outro.

O dinamismo à volta do sector do turismo, levou à requalificação de um número considerável de edifícios no centro histórico da Vila que foram ou estão a ser transformados em alojamentos locais. A par disto abriram novas espaços de cafetaria/restauração, criando novos postos de trabalho.

Hoje temos famílias, a passar férias em Constância, aproveitando a praia e todos os equipamentos de apoio. Foi um salto qualitativo e quantitativo grande.

De mãos dadas à praia fluvial, temos dinamizado um conjunto de iniciativas culturais, desportivas e recreativas de forma a apresentarmos uma oferta diversificada para quem nos procura nestes meses de Verão.

Ainda temos caminho a percorrer, no aprofundar da temática do turismo, nomeadamente o combate a sazonalidade que sofremos, bem como na requalificação de uma parte do nosso património edificado.