Ligação à Festa é maior porque permite recordar tradições

Há 18 anos, Marco Canuto, consultor imobiliário na Ribatec Imobiliária, em Coruche, entrou na Ermida de Nossa Senhora do Castelo e o motivo não foi a festa anual mas um outro, muito importante e significativo. “Entrei para casar com a mulher da minha vida”, revela.

Apesar de não ter nascido na vila de Coruche, mas sim na aldeia da Malhada Alta, foi lá que cresceu, estudou e fez amigos. Diz que o facto de também ter praticado desporto no Coruchense foi fundamental para a ligação à terra e aos Coruchenses. Anualmente vive a Festa de Nossa Senhora do Castelo com intensidade, aproveitando para rever bons amigos que estão fora e pôr a conversa em dia. Quanto ao que mais gosta e menos gosta da festa, diz que adora a noite do fogo-de-artifício e detesta a fila para o pão com chouriço.

O consultor imobiliário faz um balanço positivo da sua actividade, mas gostaria que a mediação imobiliária fosse mais regulada a bem da sua dignificação e credibilização. Quanto ao seu percurso profissional o mínimo que se pode dizer é que tem sido diversificado, o que lhe deu experiência para lidar com os clientes.

“Comecei a trabalhar aos 17 anos numa empresa de alumínios e, mais tarde, trabalhei numa empresa de telecomunicações, até abrir o meu próprio restaurante em Coruche. Em 2017 entrei no mercado imobiliário e descobri uma paixão. Vendi o meu restaurante e abracei este projecto que muito me orgulha”, sublinha.

Se não tivesse tido o percurso que teve, diz que gostaria de ser militar da GNR, por se considerar uma pessoa justa, imparcial e disciplinada. Quanto a Coruche, adoro a qualidade de vida, mas gostava de ter um acesso mais rápido a Lisboa. Também gostava de ver resolvido o problema do trânsito nas pontes entre a vila de Coruche e o Monte da Barca.

Para além do agradecimento a quem tem optado pelos seus serviços, agradece também à família pelo apoio que lhe dá e que lhe permite desempenhar melhor a sua actividade.