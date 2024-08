Moradores queriam estender zona de largadas de toiros

Joaquim Borda d’Água, presidente da comissão de festas de Nossa Senhora do Castelo, confirmou que a componente taurina manter-se-á semelhante a anos anteriores. “Estão previstas largadas de toiros, corrida à corda, condução de cabrestos e picaria. Não se mexeu e temos menos um dia de eventos tauromáquicos”, afirmou, destacando a imprevisibilidade dos comportamentos dos toiros, especialmente em zonas do centro histórico onde a calçada dificulta as largadas.

Para este ano, cerca de 30 toiros serão utilizados nas diversas actividades taurinas, incluindo 26 que participarão nas largadas, além dos animais destinados às entradas e ao encierro. No entanto, a logística do evento tem enfrentado novos desafios, nomeadamente um abaixo-assinado com cerca de 60 assinaturas de moradores que pedem a extensão das largadas de toiros até ao Café Tadeia. “É completamente impossível a 15 dias das festas fazer esse alargamento por toda a logística que envolve”, explicou o presidente.

Apesar de algumas controvérsias habituais em torno da festa brava, Joaquim Borda d’Água mencionou que a comissão tem recebido apoio significativo dos residentes. “Quando se fala de pessoas no centro da vila que são contra os toiros, não é isso que eu tenho percebido, porque os residentes vêm ter comigo e querem os toiros até lá abaixo”, referiu, destacando o empenho da comissão em cumprir e adaptar as festividades às expectativas da comunidade.