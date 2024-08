Sinta-se feliz no Sardoal com todas as suas maravilhas

Um vinho branco bem fresquinho ou um vinho tinto a acompanhar uma boa refeição, terminada com uma tigelada da Artelinho, poderá ser, só por si, um forte motivo para percorrer o concelho de Sardoal, mas temos muito mais…

Se é amante da natureza, os nossos percursos pedestres levam-no a diferentes e encantadores lugares que, de outro modo, não será fácil encontrá-los. A Lapa é um lugar a visitar, permanecer, respirar fundo e sentir o ar puro que a natureza nos dá, contemplando o verde da paisagem.

Deixe os auriculares em casa, deixe a música e as notícias para outros momentos e contemple o som dos pássaros, o vento nas árvores, o evoluir do dia pelos campos fora.

Porque estamos no verão e o calor aperta, sinta o fresco das nossas capelas e igrejas e viaje por todo o rico legado histórico, cultural, patrimonial e, porque não, espiritual que os nossos antepassados nos fizeram chegar.

Tome como ponto de partida a Capela da Nossa Senhora do Carmo onde poderá encontrar o Centro de Interpretação da Semana Santa e do Património e parta à descoberta.

Convido-o para um fim de tarde nos Moinhos de Entrevinhas onde será surpreendido por um encantador pôr-do-sol e, se a noite entretanto chegar, contemple o céu com todos os seus pontos brilhantes e, principalmente, sinta-se feliz.

Feliz por poder apreciar todas estas maravilhas, porque nós felizes estaremos com a sua visita.