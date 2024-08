Turismo de Benavente em crescimento, fruto de uma maior aposta na divulgação

Marcadas pelas grandes tradições e ícones do Ribatejo, as nossas festas reflectem o espírito e a forma de estar ribatejana. São cartões de visita que tão bem nos identificam enquanto território da lezíria e da charneca.

Na caracterização das mesmas destacamos o cariz genuinamente ribatejano de “festa brava” que tem expressão maior nas largadas de toiros, sempre com a presença da figura emblemática do Campino; a fé, com procissões muito participadas e de rara beleza e o complemento importante da música, essencialmente, de cariz popular.

Benavente é igualmente sinónimo de boa gastronomia, desde logo, com os fantásticos pratos de arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas disponíveis nos restaurantes aderentes ao longo de todo o ano e no Festival dedicado a esta variedade de Carolino superior, que decorre no mês de Maio e que já angariou uma dimensão que ultrapassa todas as fronteiras.

O melhor da gastronomia também se concretiza noutros eventos, concretamente no Festival de Gastronomia de Samora Correia e na Feira Anual – Tasquinhas, em Benavente, onde se servem iguarias, petiscos típicos originais e recriados, sempre com aposta na qualidade dos produtos locais e regionais.

A par do Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas, a Festa da Amizade – Sardinha Assada de Benavente e o Carnaval de Samora Correia, são os eventos que atraem um maior fluxo de turistas.

Estas e outras realizações similares organizadas pela Câmara Municipal ou pelas associações e colectividades, com o apoio da Autarquia, fortalecem o sentido de pertença de toda a comunidade e mostram o município de Benavente ao mundo, na sua forma de estar e de viver, com entusiasmo e gosto em bem receber.

Atrair visitantes de todo o País é um trabalho que realizamos com afinco, lutando por maior visibilidade e dinamismo cultural e económico do município. Os pedidos ao sector de turismo para a realização de visitas guiadas em grupo têm-se multiplicado, na procura dos vários roteiros disponíveis, que integram o património arquitectónico e cultural e os caminhos e rotas pedestres na natureza.

Igualmente, comunicamos e desenvolvemos actividades de âmbito turístico para a nossa população, sobretudo, direccionadas para os seniores. Os Passeios ComVida são destinos escolhidos e aprovados após interação com o público alvo e decorrem durante os meses de Verão. O almoço-convívio sénior que o município promove em Agosto dirigido às muitas centenas de participantes, é um convívio inesquecível onde os amigos de uma vida se revêem e recordam as suas histórias de vida.

“BTur” é o nosso slogan. Encontrem-nos em www.cm-benavente.pt e no facebook oficial da Câmara Municipal de Benavente. Esperamos a sua visita ao município de Benavente.