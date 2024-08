Experiência e conhecimento do mercado Imobiliário são as vantagens de Natália Carvalho

A Imobiliária Natália Carvalho, em Vialonga, presta todos os serviços relativos ao sector imobiliário, nomeadamente gestão e monitorização da comercialização do bem imóvel; plano de marketing e serviço processual e jurídico incluindo o acompanhamento na organização de todos os documentos necessários à escritura. “Tento seguir com a minha carreira profissional para me sentir realizada a fazer famílias felizes ”

Tendo iniciado a sua actividade no ano 2000, abrindo o seu próprio negócio em 2014, Natália Carvalho tem a experiência de quem já viveu fases muito diversas do mercado e o melhor e mais completo conhecimento da sua área de actuação. Tem clientes que acompanhou em diversas situações, desde mudança de um apartamento para vivenda; mudança de zona ou aquisição de casa de férias, por exemplo. Também ajudou a escolher a melhor localização para vários negócios.

Assumindo-se como pessoa de palavra, Natália Carvalho gosta dos desafios que lhes são colocados pelos clientes e sente-se permanentemente motivada e com o entusiasmo do início da actividade. A sua maior compensação é sentir que nunca deixou ficar nenhum cliente mal servido.

“Tenho em mim uma parte humana que olha sempre para cada cliente como sendo único para que fique bem servido e satisfeito. Sem falsas modéstias, sei que tenho feito um óptimo trabalho. Quem mais me procura são os clientes de uma vida, com quem já fechei quatro ou cinco escrituras, e com esses vêm novos, por recomendação, o que me deixa satisfeita e orgulhosa”, conclui.