Mil figurantes participam no cortejo etnográfico em Coruche

As Festas de Coruche contam, este ano, com um significativo investimento no cortejo histórico e etnográfico, que começa às 11h00 do dia 17 de Agosto, num dia que é dedicado ao Campino do Sorraia. A inspiração dos figurantes incide na evolução do território de Coruche ao longo dos tempos, incluindo as modificações na paisagem e identidade do concelho.

Com 35 reboques, quadros etnográficos das freguesias, elementos taurinos e das coudelarias, o cortejo vai proporcionar uma viagem no tempo com representações históricas e etnográficas da cultura local.