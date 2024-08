Auto Ribeiro & Teles tem duas oficinas em Vialonga

Com oficinas em Póvoa de Santa Iria desde 2016, e no Cabo de Vialonga desde 2019, a Auto Ribeiro & Teles presta todo o tipo de serviços de mecânica, montagem de pneus e de ar condicionado, tendo também alguns serviços de electricidade.

Com uma equipa de sete profissionais e gerência de Nuno Ribeiro e da sua esposa, Anabela Ribeiro, são procurados pelos mais diversos tipos de clientes, por serem reconhecidos pelo profissionalismo e simpatia, bem como rapidez e qualidade de serviços. O facto de Nuno Ribeiro ser mecânico de formação, com experiência de muitos anos, tendo passado inclusivamente pela Renault, ajudou a credibilizar a Auto Ribeiro & Teles.

“Os maiores desafios passam por corresponder às expectativas dos clientes tendo em conta a qualidade/preço do material em questão. Queremos que o cliente saia satisfeito e que nos procure quando voltar a necessitar, pois é sinal de que o serviço ficou bem feito”, explica Anabela Ribeiro.

Para melhorar os serviços prestados e melhorar as condições de trabalho, um dos objectivos dos sócios-gerentes é adquirir um espaço próprio onde possam concentrar as duas actuais oficinas.