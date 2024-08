Metalo Sorraia é especializada em basculantes, carroçarias e gruas

Trabalhando para todo o país, a Metalo Sorraia, com sede em Coruche, dedica-se ao fabrico de caixas basculantes e carroçarias, venda, montagem e assistência de gruas e manutenção multimarca em sistemas de elevação.

O Sócio-gerente da empresa, Diogo Almeida, actualmente com 44 anos, nasceu no Cartaxo e trabalha na área metalúrgica desde os 18 anos. Aprendeu o ofício com o pai e ganhou-lhe o gosto, tendo adquirido a Metalo Sorraia há três anos.

Com uma equipa de dez profissionais, a empresa tem vindo a evoluir, sendo conhecida pela qualidade do serviço prestado. O facto de existir há mais de quarenta anos, também foi importante para a credibilidade actual. “Pretendo manter o legado da empresa e fazê-la crescer. Após a compra, passei a dedicar-me ao melhoramento do processo de fabrico. O meu objectivo a curto prazo é criar condições para satisfazer ainda mais os nossos clientes e melhorar o nosso produto assim como os prazos de entrega”, explica.

Tendo todas as empresas os mesmos equipamentos à disposição, a diferenciação tem que ser feita através da qualidade do produto final através da mão-de-obra especializada e tem sido essa a maior aposta. E o desafio é grande uma vez que ela é escassa. “A mão-de-obra é a maior preocupação das empresas que prestam serviços hoje em dia. Por isso o nosso objectivo é tentar ser melhores a cada dia que passa”, explica Diogo Almeida. Com facilidade de estacionamento, a Metalo Sorraia funciona de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30.