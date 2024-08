NovaLuz é especializada em fitas de airbag e peças auto e tem loja online

A NovaLuz, de Vialonga, é uma empresa de reparação de fitas de airbag, sensores de ângulo de direcção, diagnóstico de avarias de airbag e venda de chapeleiras e cortinas de mala para automóveis.

Foi criada há cinco anos por Paulo Lourenço, que esteve ligado ao ramo militar nas áreas de mecânica e electricidade durante dezasseis anos, fundou a Novaluz na sequência da resolução de uma avaria da fita de airbag da sua viatura. “Após várias pesquisas e orçamentos, cheguei à conclusão que estava perante um possível nicho de negócio e arrisquei.”, conta, acrescentando que a evolução da empresa tem sido feita com muita dedicação e profissionalismo.

“Neste sector há uma intensa concorrência, desde grandes distribuidores a pequenas lojas e e-commerce, o que pressiona as margens de lucro e exige estratégias diferenciadas”, refere, acrescentando que garantir a qualidade das peças é um factor crucial, pois produtos de baixa qualidade podem danificar veículos e afectar seriamente a reputação do fornecedor.

“Os consumidores estão cada vez mais informados e exigentes, buscando melhores preços e condições, preferindo muitas vezes comprar online. Para nos adaptarmos a estas mudanças temos que fazer investimentos em plataformas digitais e logística”, explica.

Fazer com que os clientes não percam tempo, que para além da celeridade no atendimento, o mesmo seja feito com profissionalismo e a um preço justo são os objectivos da NovaLuz.

Para que isso se concretize, Paulo Lourenço definiu como prioridades adoptar novas tecnologias para melhorar processos de vendas, como plataformas de e-commerce e sistemas de gestão de relacionamento com clientes (CRM), tendo criado uma loja online. Outras apostas são a adopção de práticas sustentáveis para reduzir o impacto ambiental e atender às exigências regulatórias e o envolvimento em iniciativas de responsabilidade social, contribuindo positivamente para a comunidade.

Atracção de novos clientes e retenção dos actuais; garantia de uma alta qualidade e confiabilidade das peças e expansão nacional e internacional, através da presença em

novos mercados, tanto local quanto internacionalmente, complementam a estratégia.