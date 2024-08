Peregrinação anual a Fátima com partida da Ermida de Nossa Senhora do Castelo

A Alexandre Neves Consulting, com sede em Coruche, desenvolve a sua actividade nas áreas da Consultoria Financeira de Gestão, Gestão de Recursos Humanos, Criação de Empresas e Apoio à Contratação, Contabilidade Financeira e Fiscalidade. É especializada em Projectos de Viabilidade Económica, Gestão de Tesouraria e Promoção e Internacionalização de Empresas. A empresa dedica-se, igualmente, à actividade de formação e apoio ao estudo e preparação para exames nacionais e aluguer de salas com e/ou sem equipamento. “Trabalhamos em prol da satisfação plena dos nossos clientes através de um acompanhamento próximo, assim como todos os Stakeholders (Banca, Finanças, Fornecedores e Colaboradores)”, sublinha Alexandre Miguel de Sousa Neves.

Para o empresário, a burocracia e a carga fiscal sobre empresas e trabalhadores, são os maiores obstáculos ao desenvolvimento da actividade. “Somos um país de micro, pequenas e médias empresas, muitas vezes de índole familiar e com raízes bastante fortes nas comunidades onde se inserem, e isso deveria ser tomado em atenção”, refere.

E acrescenta: “Uma aposta forte na requalificação de trabalhadores, na industrialização das nossas empresas, na digitalização e no combate à Literacia Financeira, seria uma boa alternativa/proposta para quem nos governa. Muitas vezes, necessitamos de sair dos gabinetes e procurarmos, no terreno, as soluções. Só assim, com tudo o que referi anteriormente, poderemos elevar os nossos níveis de produtividade e aumentar, gradualmente, os rendimentos de colaboradores e empresas”, defende.

Alexandre Neves reitera que faz parte de uma geração que, nas férias, trabalhava nos negócios dos pais ou na agricultura e construção civil, e que isso explica a sua opção profissional. “Fui habituado a trabalhar desde novo e os meus pais trabalhavam no ramo da Contabilidade. Sempre fui um bom aluno e queria tirar um curso superior, no entanto, com a morte prematura da minha mãe, tive de assumir responsabilidades acrescidas no trabalho. Licenciei-me em Economia e fiz uma Pós-graduação em Gestão com Especialidade em Contabilidade. Fui professor durante 18 anos e, posteriormente, desempenhei funções de Project Manager, numa das mais importantes empresas mundiais de IT. O espírito empreendedor levou-me à criação de duas empresas e hoje divido-me na gestão dos meus negócios e na Formação e Ensino”, conta.

Os pais eram da aldeia de Rebocho e após ter casado, Alexandre Neves foi viver para Vila Nova da Erra, também no concelho de Coruche, zona que considera segura e com todas as condições para se viver e criar filhos. O maior problema é, segundo diz, o das acessibilidades, nomeadamente o da construção de uma nova travessia do rio Sorraia. Também defende uma maior dinamização da nova zona industrial para captação de investimento e uma crescente aposta no Turismo e na Cultura.

Considerou ainda: “As pessoas ainda não deram o salto ao nível da mentalidade; precisamos de cidadãos que pensem mais além porque sem essa mudança de visão, os projectos de crescimento e desenvolvimento da Vila podem estagnar”, nota.

Gosta da festa anual em honra de Nossa Senhora do Castelo e já entrou muitas vezes na Ermida. Conta que todos os anos, juntamente com duas das suas melhores amigas, é de lá que sai rumo a Fátima, como forma de agradecimento e, muitas vezes, penitência. “Fazemo-lo sem promessa, de uma forma muito prática e até divertida, mas sempre com Nossa Senhora no pensamento. Muitas vezes, assisto à Missa Vespertina de sábado com os meus filhos e esposa, pois a educação católica faz parte dos ensinamentos que transmitimos aos nossos filhos”, conclui.