Inovação, sustentabilidade e música de qualidade vão marcar mais uma edição da Alpiagra

A Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça – Alpiagra – regressa, de 17 a 25 de Agosto, sob o mote ‘Sinta o Ribatejo’ e com um cartaz musical de luxo com grandes nomes nacionais e internacionais. Em 2023 a feira contou com mais de 155 mil visitantes e este ano as expectativas continuam tão ou mais elevadas. A novidade desta 42.ª edição é a realização de um salão de veículos eléctricos e híbridos.

Do cartaz musical Alpiagra ’24 fazem parte Nuno Ribeiro, PSX – Para sempre Xutos + Turma do Rock, The Vinegar + Tributo a José Cid ‘Ontem, Hoje e Amanhã, os Nemanus, David Antunes, Netinho, Piruka, Richie Campbell e os D.A.M.A. Um cartaz de luxo que terá ainda uma programação temática com DJ’s no Espaço Feel.

Este ano, o Cortejo das Vindimas permite a participação de todos os munícipes e será um momento de relevo na inauguração do certame, contando com a presença de campinos, associações do concelho, entre outros.

O certame terá um espaço dedicado à ‘Cidade do Vinho 2024’, que resultou de uma candidatura conjunta com os municípios de Almeirim, Alpiarça, Cartaxo e Santarém, contemplando harmonizações de vinhos e gastronomia tradicional. No recinto da feira os visitantes poderão encontrar uma oferta variada com acções gastronómicas, que permitem dar a conhecer a cozinha e doçaria tradicional de Alpiarça. As tradições do Ribatejo estarão em destaque também com o festival folclórico e recriações etnográficas. O recinto vai ter um espaço dedicado à Reserva Natural do Cavalo Sorraia onde os visitantes podem fazer baptismos a cavalo e conhecer melhor a espécie Sorraia, assim como ter contacto com alguns animais da quinta. Naquele espaço vai também estar presente o CRO-Alpiarça com campanhas de adopção de animais de estimação.

No pavilhão empresarial vão estar presentes também empresas da área das energias renováveis, marcando desta forma a posição do município na procura de soluções alternativas em defesa do ambiente.