Tintas e Vidros de Manuel Coutinho em Alpiarça assenta na experiência profissional do proprietário

Qualidade dos produtos, simpatia no atendimento e honestidade no negócio, são os factores distintivos.

A Tintas e Vidros de Manuel Coutinho em Alpiarça é uma loja de proximidade, com atendimento personalizado, que fornece tintas, vidros e outros produtos que é possível encontrar numa loja de ferragens.

O proprietário, Manuel Coutinho, é um profissional do sector, com mais de quarenta anos de experiência, o que lhe permite prestar o melhor aconselhamento aos inúmeros clientes, bem como escolher os materiais de mais qualidade para comercializar.

“Comecei a trabalhar como pintor de construção civil e depois estive na gerência de uma cooperativa de pinturas, que fechou em 2012, devido à crise. Foi nessa altura que decidi criar o meu próprio negócio ligado à área. Como é natural, tento sempre fazer o melhor para que os clientes voltem e passem também a palavra”, explica.

A Tintas e Vidros de Manuel Coutinho, fica no nº 38 da Rua Manuel Paciência Gaspar e está aberta, de segunda a sexta-feira das 09h00 às 13h00 e das 15h00 às 19h00. Aos sábados funciona das 09h00 às 13h00.