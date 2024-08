Farmácia Gameiro em Alpiarça com mais serviços e inovações para melhor servir os utentes

Para além da venda de medicamentos e de uma grande gama de produtos para a saúde e higiene, a Farmácia Gameiro, de Alpiarça, presta serviços de medição de glicémia, colesterol total e tensão arterial. Tem também o serviço de preparação individualizada da medicação e de administração de vacinas. Mais recentemente implementou uma zona dedicada ao Espaço Animal, com o aconselhamento permanente de um veterinário.

A proprietária e Directora Técnica é Maria do Carmo Oliveira Reis Baeta da Graça, que trabalha no ramo há cerca de quarenta anos. Com ela trabalham, como farmacêutica adjunta, a filha, Maria João Reis Baeta da Graça, Andreia Diz, farmacêutica substituta e António Moreira, técnico de farmácia.

Para além do profissionalismo, a experiência de toda a equipa garante o melhor atendimento, apoio e aconselhamento aos utentes, de modo a que estes se sintam à vontade para colocarem todas as questões.

“A farmácia evoluiu muito. Desde que a adquiri, há cerca de 40 anos, deu-se uma grande evolução e temos de estar cada vez mais focados nos nossos utentes, através de um atendimento personalizado. Com a entrada da minha filha, em 2021, o movimento passou a ser maior e tivemos de aumentar os balcões de atendimento para conseguir dar resposta à procura”, refere a directora técnica.

Maria do Carmo Graça gosta da área científica a nível da medicação, da parte da gestão e do contacto com o cliente, razão pela qual decidiu adquirir a sua farmácia. A filha, Maria João, diz que a nível académico sempre gostou de química e biologia e que o facto de estar presente, desde pequena, na farmácia, influenciou a sua opção profissional.

Para a directora técnica, um dos problemas com que as farmácias são confrontadas actualmente é a falha do fornecimento de alguns medicamentos, situação que a Farmácia Gameiro tenta minimizar através da aquisição de maiores quantidades quando os mesmos voltam a estar disponíveis.

Aberta de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 13h00 e das 14h30 às 19h30, a Farmácia Gameiro fica no nº 94 da Rua Silvestre Bernardo Lima em Alpiarça.