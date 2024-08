Festival da Sopa da Pedra preparado para receber mais visitantes

O evento que promove a segunda especialidade portuguesa certificada pela Comissão Europeia, é também um espaço de valorização de outros produtos tradicionais como as caralhotas e o melão específico da cidade, que chegou a desaparecer e que foi recuperado há uns anos numa estratégia do município.

O Festival da Sopa da Pedra está de regresso ao Parque da Tílias para promover e valorizar um prato típico de Almeirim, que é o segundo produto português certificado pela Comissão Europeia como Especialidade Tradicional Garantida. O certame, que atrai milhares de pessoas, este ano decorre entre 28 de Agosto e 1 de Setembro e além da gastronomia em que a sopa é rainha, servida pelas associações do concelho, há também demonstrações de culinária, artesanato, quermesse gastronómica com produtos da região. A compor a ementa estão os concertos, em que a cabeça de cartaz é a cantora Aurea, que sobe ao palco na sexta-feira, dia 30. O evento é também o espaço de excelência para a promoção das caralhotas e do melão.

Depois das mudanças de cenário no ano passado, com uma nova disposição das tasquinhas e espaços de venda e promoção de produtos e artesanato, a organização a cargo da Confraria Gastronómica de Almeirim diz que o novo figurino do certame está preparado para receber mais pessoas. Luís Manso, responsável pela confraria, diz que este é o ano de consolidar as alterações, salientando que a organização está preparada para receber mais pessoas, o que no ano passado foi afectado pelas condições meteorológicas. Apesar do tempo instável mesmo assim o número de visitantes aumentou, embora abaixo das expectativas.

Luís Manso deseja que esta edição seja a mais grandiosa de sempre, salientando a importância que isso tem para uma dúzia de associações que dependem do certame, com entradas gratuitas, para terem fundos que lhes permitam desenvolver as suas actividades. O grão-confrade da Confraria Gastronómica de Almeirim realça o facto de se ter decidido manter os preços do ano passado, respondendo assim a alguns comentários do ano passado de que os valores praticados nas tasquinhas estavam caros.

O festival, que foi considerado o melhor evento gastronómico nos prémios do Turismo do Alentejo e Ribatejo de 2018, tem este ano um dia dedicado a outro município, o de Sines, no dia 31, que traz ao evento a Confraria dos Saberes e Sabores, que faz um show cooking à hora de jantar. O evento tem como madrinhas a chef Irene Pimenta e a falecida Filipa Vacondeus numa homenagem à chef por ter estado durante anos ao lado do Festival da Sopa da Pedra, produto protegido pelos regimes de qualidade da União Europeia.

A animação durante os cinco dias inclui Fernando Correia Marques no segundo dia. Na quarta-feira actua Stoned (Tributo aos Rolling Stones), na sexta sobe ao palco a dupla Mete Cá Sets e nos dias seguintes a música está a cargo, respectivamente, de Bom Batuque e a dupla Jorge Paulo e Susana. A organização continua a apostar também nos DJ como Miguel Simões, que é da terra, John Goulart, CMYKE, além de danças, folclore, marchas populares e no domingo à tarde há um espectáculo de recortadores na Arena de Almeirim.

Os show coocking, todos os dias, são assegurados por várias confrarias, como é o caso no primeiro dia da Confraria Gastronómica da Madeira, seguindo-se a Confraria Queijo São Jorge, a do Arroz e Sabores de Azeméis, a Saberes e Sabores de Sines e a terminar a do Arroz Doce. A inauguração está marcada para as 19h00.

A Confraria Gastronómica de Almeirim foi constituída em 14 de Maio de 2004, para evitar que desaparecessem os produtos típicos do concelho e para os valorizar. A primeira Sopa da Pedra foi servida em 1962 no restaurante O Toucinho. A fama da sopa espalhou-se, surgiram vários restaurantes e hoje a zona da praça de toiros é um grande centro gastronómica que atrai semanalmente dezenas de milhares de forasteiros. A primeira edição do festival foi em 2013.