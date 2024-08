Glória do Ribatejo em festa com actividades para todos os gostos

Glória do Ribatejo, uma das localidades mais típicas de Salvaterra de Magos, volta a mostrar todo o seu bairrismo e capacidade de organização com mais umas festas em honra de Nossa Senhora da Glória. Entre 23 e 26 de Agosto, a vila vai receber vários nomes da música portuguesa, apresentando Ruth Marlene, Toy e Santamaria nos três últimos dias dos festejos. Para atrair vários públicos, o cartaz das festas apresenta ainda Baile da Revoada e Semibreve no dia 23, Bad Guys no dia 24, Akunamatata no dia 25 e Kiss Kiss Bang Bang.

Os festejos abrem com a ligação da ornamentação e fogo de estalaria às 21h00, seguindo-se logo o baile e o desfile e actuação de ranchos folclóricos. À meia-noite há sardinhas assadas, pão e vinho e até às quatro da manhã há animação musical. No sábado a alvorada é às 8h00, para duas horas mais tarde se iniciar o tradicional passeio motard pelas ruas da vila. A tarde é preenchida com demonstrações de paraquedismo e a música começa com a filarmónica Sociedade Instrução Coruchense. Há ainda uma tarde infantil e animação de rua.

No sábado há espaço para iniciativas mais culturais, com a abertura da exposição 50 anos do 25 de Abril, no museu etnográfico. Na Casa do Povo também abre a exposição “Peças que falam” e no mesmo local há também o lançamento do volume 3 do estudo “Glória – Falar, Cantar, Contar”. À meia-noite há uma sessão de fogo-de-artifício, que a organização classifica como grandiosa.

No domingo é dia de fazer o peditório que vai ajudar a pagar as despesas da festa, na parte da manhã, e a tarde começa com mais uma banda, desta vez da Associação Cultural e Musical de Salvaterra de Magos. Há mais uma missa solene em honra da padroeira, seguindo-se o desfile de fogaças e depois a procissão em honra de Nossa Senhora da Glória. Às 00h30 há um espectáculo piromusical e a festa prolonga-se pela madrugada até às 4h00.

No último dia é a Banda Filarmónica de Muge que actua, depois decorre uma prova de ciclismo da Associação de Ciclismo de Santarém para a categoria de masters e elite amadores. A meio da tarde decorrem as tradicionais cavalhadas e a entrega da bandeira à nova comissão de festas, a seguir à qual abre o arraial com fogo de estalaria e a noite prossegue com bailes até de madrugada.