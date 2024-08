EG Técnico de Almeirim dá assistência e repara equipamentos electrónicos

A EG Técnico, com sede em Almeirim, dá assistência e repara computadores portáteis e fixos, plasmas, LCD, ups (fonte de alimentação ininterrupta), fotocopiadoras, impressoras calculadoras e sistemas POS (Point of Sale) para todas as actividades.

Outra das vertentes da loja é a venda de todo o tipo de consumíveis. Vende fitas, toners e tinteiros para impressoras quer sejam originais, compatíveis, POS para Restauracao Venda e Aluguer, com ou sem programa.

Criada por Eduardo Garcia, a empresa completou 15 anos em Julho. Com sede na Rua dos Aliados, 13 Almeirim, é revendedora oficial da Pedro Porto e agente autorizado da Winrest, PTCERT, SOFTPACK e SAM4S.

Segundo o gestor, os equipamentos mais frequentemente entregues para reparação, são os computadores nomeadamente portáteis. Fichas dos transformadores partidas, discos e ecrãs partidos são também problemas frequentes.