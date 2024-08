Os múltiplos tratamentos dos Osteopatas de Almeirim

A clínica Osteopatas de Almeirim, situa-se nº 36 da Rua do Paço. João Silva e a sua companheira, Marina Silva, prestam serviços para devolver a mobilidade e qualidade de vida aos seus pacientes.

João Silva tem curso superior de osteopatia e pós-graduação com tese em Osteopatia Pediátrica e fez ainda formações em Paris, Nova Iorque e Sri Lanka. Realiza tratamentos à coluna vertebral, dor ciática, dor lombar, dor cervical, dor no joelho, dor de cabeça, tendinite e stress. "A famosa dor ciática é o problema que mais aparece no consultório em estado agudo, mas com as técnicas certas a pessoa consegue após um ou dois tratamentos voltar a vida normal com menos dores e mais mobilidade", diz, João Silva. Marina Silva, formada em Osteopatia pela Oxford Brooks University e diplomada em Medicina Estética, presta serviços na área da osteopatia, massagem e estética. A sua especialidade são tratamentos a laser, tratamentos faciais, tratamentos de corpo, tratamento capilar, mesoterapia e rejuvenescimento.

Para os cidadãos em geral, João Silva dá alguns conselhos úteis, como o de tratar de imediato os problemas. “Uma pessoa quando tem dores começa a ficar depressiva. Isso leva a que não tenha vontade de sair; de fazer desporto e até de trabalhar. A dor ao piorar começa a provocar degeneração e o corpo começa a aceitá-la. Ao fim de três meses é considerada dor crónica”, alerta.

E acrescenta: “Em pessoas com depressão, a pressão que sentem na parte músculo-esquelética e no sistema nervoso central provoca tensão muscular, contracturas e dores, daí que depois surjam problemas como a fibromialgia”, exemplifica.