Quarto Quadrante é especialista em colchões e sistemas de descanso

Manuel Marques conta com a colaboração do filho Telmo Marques

O Quarto Quadrante, em Almeirim, é uma empresa de comércio de bens e serviços relacionados com soluções de descanso e conforto - camas, estrados, bases de descanso, colchões, cabeceiras de cama, almofadas, 'toppers', edredões e mobiliário complementar.

Também disponibiliza serviços de limpeza e impermeabilização de mobiliário têxtil ao domicílio; serviços de reparação e restauro de mobiliário e serviços de montagem e desmontagem de mobiliário em todo o país. É representante oficial de diversas marcas de colchões e de soluções de descanso e revendedor exclusivo, em Almeirim, da Molaflex.

Fundada em 1997 e gerida por Manuel José Marques, com a colaboração do filho Telmo Marques, o Quarto Quadrante é uma empresa familiar que tem como principal motivação o bem-estar individual de cada cliente. Está localizado na Rua Condessa da Junqueira 96 AB.

"Com o nosso trabalho queremos contribuir para uma melhoria contínua do bem-estar da humanidade e acreditamos que cada pessoa deve poder encontrar a configuração de descanso e conforto mais adequada. Procuramos ter em exposição colchões de diversas tipologias para que o cliente possa basear a sua decisão de compra na experiência sensorial, principalmente. Neste sentido, prestamos um serviço de consultoria comercial para ajudar a procurar a solução adequada a cada cliente e a cada situação específica", sublinha Telmo Marques.