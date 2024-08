Cartório Notarial em Póvoa de Santa Iria, a cargo da notária Marília Rodrigues

A notária Marília Rodrigues terminou a sua licenciatura em Direito no ano de 2004 e abriu Cartório Notarial em Póvoa de Santa Iria em 2007. A mudança para as novas instalações, na mesma cidade, na Rua João Carlos Nunes, 1 Loja, aconteceu em Fevereiro deste ano. O objectivo foi poder proporcionar melhores condições ao atendimento dos clientes e de trabalho às colaboradoras.

O Cartório funciona de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 18h00, aceitando agendamentos para outros dias da semana e outros horários. Faz escrituras públicas, nomeadamente de compra e venda, mútuos, hipotecas, habilitações de herdeiros, constituição de sociedades, assim como actos relacionados com as mesmas. Faz testamentos, procurações, reconhecimentos de assinaturas, autenticação e certificação de documentos, certificados sucessórios europeus, certifica traduções e promove registos, como automóvel, comercial e predial, entre outras competências legais.

Para a notária, o rigor é muito importante. “Temos de ter sempre muita atenção. À mínima falha poderemos estar a pôr em causa um acto. É um trabalho muito minucioso”, diz Marília Rodrigues, para quem a honestidade, a transparência e a imparcialidade são os valores fundamentais no exercício desta profissão.