Espertocar é uma empresa do ramo automóvel fundada há cerca de 40 anos

Fundada a 21 de Dezembro de 1987, a EspertoCar, Lda, com o sócio gerente Francisco Manuel Carriço Pereira Esperto, na zona industrial de Rio Maior, dedica-se à compra e venda de automóveis com serviço de pós-venda, combustíveis e lubrificantes a retalho, oficina, lavagem e aspiração, e ainda serviço de táxi. O stand, lavagem e oficinas funcionam de segunda a sexta das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00 e ao sábado, com a lavagem das 9h00 às 18h00. A bomba de combustível funciona de segunda a sábado das 7h00 às 22h00. Os dias de descanso são aos domingos e feriados.

Com uma equipa de dez profissionais, na Espertocar o foco principal é o cliente e o objectivo a resolução de qualquer problema. “O cliente é considerado o ‘rei’ e o nosso dever é prestar o serviço de maneira a satisfazê-lo. É assim que trabalhamos na Espertocar, com atendimento personalizado e de qualidade e sendo directos e sinceros”, explica o sócio-gerente. Francisco Manuel Carriço Pereira Esperto, de 63 anos, é natural da vila da Marmeleira, no concelho de Rio Maior, tendo começado a trabalhar aos 14 anos.

“Desde pequeno que via o meu pai a praticar o ofício e comecei a ajudar na lavagem e preparação dos carros. Daí nasceu o meu gosto pela área. Depois trabalhei num stand em Santarém e passado alguns anos juntei-me aos meus pais, que fundaram a Espertocar”, conta. A empresa cresceu e actualmente tem clientes do concelho e de concelhos limítrofes, alguns dos quais com anos de ligação à empresa. O factor proximidade tem sido uma mais valia para a Espertocar.