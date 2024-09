Peçatravões em Rio Maior com atendimento de empresa de proximidade

Luís Alberto Branco e Silva tem 59 anos, é natural de Rio Maior e é proprietário e gerente da Peçatravões, no 62A da Avenida dos Combatentes. Começou a trabalhar aos 14 anos no mesmo ramo de actividade actual e quando teve oportunidade, há cerca de trinta anos, abriu a sua própria empresa.

Apesar das grandes mudanças no ramo, manteve-se sempre actualizado e esse factor, aliado à sua dedicação ao trabalho, seriedade e profissionalismo, fizeram dele e da Peçatravões, referências na região do Ribatejo e Oeste, de onde é a grande maioria dos seus clientes.

“Graças ao atendimento personalizado e ao saber acumulado ao longo de muitos anos, conseguimos muitas vezes detectar os problemas e indicar a peça necessária apenas pela descrição feita pelo cliente. A proximidade e a confiança depositada em nós, bem como a rapidez com que resolvemos as situações, são a nossa vantagem”, explica.

A Peçatravões – Sociedade Comercial de Peças, Reposição e Travões, Ldª é especializada no comércio de peças de reposição, em veículos pesados, contando com uma vasta gama de produtos para camião, reboque e os mais diversos acessórios complementares.

“Solidificar a empresa e manter a imagem da mesma é o grande objectivo futuro, bem como deixar o meu legado, uma vez que já tenho uma filha, Marta, a trabalhar comigo”, sublinha Luís Alberto Branco e Silva, acrescentando que as pessoas ganhavam em dar maior preferência aos negócios locais. “Existe uma maior proximidade com os clientes e isso é uma mais valia para ambas as partes”, refere.

A Peçatravões, tem site próprio e presença na rede social Facebook. Fisicamente trabalha de segunda a sexta-feira das 9h00 às 19h00 e ao sábado das 9h00 às 13h00.